"A CHE ALTEZZA VOLA LA GAZZA?" - LE ASSURDE DOMANDE PER PASSARE IL TEST ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA ALL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA FANNO INCAZZARE GLI STUDENTI - PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023 SONO CALATE LE DOMANDE DI CULTURA GENERALE, MA È STATO DATO PIÙ SPAZIO A QUELLE DI BIOLOGIA, MATEMATICA, FISICA E CHIMICA. PECCATO CHE ALCUNI QUESITI FOSSERO UN PO' TROPPO SPECIFICI (DICIAMO): "PER SUPERARE IL TEST SERVIVA UNA LAUREA IN BIOLOGIA…"

Estratto dell'articolo di Lorena Loiacono per “il Messaggero”

test ingresso medicina

A che altezza vola la gazza? Che cosa sono la Constitutio de feudis o il Def? Tutto questo serve per passare il test di ingresso alla facoltà di medicina. Ieri si sono svolte le prove selettive, che ridurranno il numero dei 65.378 candidati fino ad arrivare a coprire i 15.876 posti disponibili quest' anno. Sono circa 700 in più rispetto allo scorso anno, ma la selezione è comunque durissima.

test ingresso medicina

[...] Per l'anno accademico 2022-2023 si è deciso di diminuire il numero di domande di cultura generale per dare maggiore spazio a quelle di biologia, matematica, fisica e chimica. Ma non sono mancate le polemiche, su questa forma di selezione all'ingresso su cui da anni ormai si discute per trovare una riforma che risponda alle necessità del sistema universitario e sanitario. E allora ieri, di fronte ai quesiti più complessi o più particolari, non pochi studenti hanno storto il naso.

[…] . «Per superare il test - commentavano ieri i candidati fuori dalle aule dell'università La Sapienza di Roma - serviva forse una laurea in biologia. Non era per tutti».

IL CALCOLO

test ingresso medicina

Nella sezione di matematica l'attenzione è stata invece concentrata in buona parte sul volo della gazza che lascia cadere dal becco una moneta che aveva con sé. Il candidato aveva il compito di calcolare l'altezza del volo orizzontale della gazza. Per poi arrivare ai quesiti di comprensione e analisi del testo relative alla spiegazione della Constitutio de feudis, o Edictum de beneficiis: l'editto emanato nel 1037 dall'imperatore Corrado II il Salico.

C'è poi stato qualche problema con il Def, il documento di economia e finanza, evidentemente poco conosciuto dagli studenti come tema di attualità. […]

test ingresso medicina

C'è chi ha saputo rispondere a tutto e chi, invece, è stato messo in difficoltà dai quesiti più particolari. E allora tornano le polemiche. Ieri in piazzale Aldo Moro, appena fuori dall'università La sapienza, c'era un bara in legno dal messaggio anti-sfiga. […]

LE MODALITÀ

La polemica torna a concentrarsi infatti sulla modalità dei test di accesso con cui, spesso, gli studenti si sentono in una lotteria. E così il dibattito si riaccende sui criteri di selezione: è infatti l'ultimo anno di test svolti in questa modalità. Spetterà al futuro governo mettere a punto la nuova selezione.

test ingresso medicina

Per ora è stabilito che i test si potranno svolgere online durante l'ultimo anno di scuola superiore per poi accedere ad una graduatoria nazionale. A partire dal 14 settembre sarà possibile consultare i punteggi, in versione anonima, sul sito www.universitaly.it mentre le prove singole saranno disponibili a partire dal 23 settembre. Per la graduatoria unica nazionale nominativa, che contiene le tre diverse posizioni con posti assegnati, prenotati e in attesa, bisognerà invece aspettare il 29 settembre prossimo.