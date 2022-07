"CHE FATE? È IL DIAVOLO" - A NAPOLI, UNA SUORA HA INTERROTTO UNO SHOOTING FOTOGRAFICO DOVE DUE MODELLE SI STAVANO BACIANDO - "ALL’IMPROVVISO È ARRIVATA UNA SUORA, CHIEDENDOCI SE FOSSIMO ANDATI A MESSA LA MATTINA. QUANDO LE ABBIAMO RISPOSTO DI NO, HA INIZIATO AD INCOLPARE LA NOSTRA GENERAZIONE PER IL CORONAVIRUS… POI SI È RESA CONTO CHE LE MODELLE STAVANO POSANDO BACIANDOSI ED È CORSA A DIVIDERLE" - LA SUORA È STATA ALLONTANATA DOPO CHE… - VIDEO

Durante uno shooting fotografico ai Quartieri spagnoli di Napoli una suora ha interrotto un bacio tra due modelle invocando «Gesù, Giuseppe e Maria». Questa è la storia raccontata da Fanpage mentre il filmato dell’intromissione della religiosa nello shooting è diventato virale.

Roberta Mastalìa, make up stylist e autrice di una delle stories Instagram che hanno documentato l’intromissione della suora nel set, ha raccontato a Fanpage alcuni dettagli dell’accaduto: «Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina…».

E ancora: «Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle». Secondo il racconto della truccatrice la suora si è allontanata soltanto dopo qualche insistenza. Non prima di aver inveito: «Che fate? È il diavolo…».

