4 mag 2022 17:40

"CHICCHE" DI GOSSIP – PER RISOLLEVARE UN FORMAT IN CALO, “XFACTOR” PUNTA SU NOMI NUOVI: OLTRE A FEDEZ, MANUEL AGNELLI E AMBRA ANGIOLINI (CHE HA CONFERMATO OGGI LA SUA PRESENZA), POTREBBE ARRIVARE ANCHE DARGEN D’AMICO, GRANDE AMICO DEL SIGNOR FERRAGNI – FABIO VOLO NON RICONOSCE SANGIOVANNI IN RADIO – L’ASCESA E IL TONFO ROVINOSO DI MATTEO CAMBI, IL “GURU” DELLA MARGHERITA, DIVENTANO UN FILM… - VIDEO