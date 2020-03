“MISURE COME QUESTE NON CI SONO MAI STATE IN GERMANIA” - IN UNA DRAMMATICA CONFERENZA STAMPA, ANGELA MERKEL HA ANNUNCIATO LE SEVERE RESTRIZIONI CHE ANCHE I CRUCCHI SONO OBBLIGATI A SUBIRE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS: CHIUSURA DEI NEGOZI, MUSEI, FIERE, CINEMA E BORDELLI OLTRE AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO - I CASI IN GERMANIA SONO PIÙ DI 12 MILA…