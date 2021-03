8 mar 2021 16:52

LA "COCORITA" CON LE ALI TARPATE – A ROMA UNA MENDICANTE MULTATA DI 5.000 EURO PER AVERE TAGLIATO LE ALI DI DUE PAPPAGALLINI CON I QUALI CHIEDEVA L'ELEMOSINA. LA DONNA, CONDANNATA DAL TRIBUNALE, AVEVA TAGLIATO LE PIUME REMIGANTI PER IMPEDIRE CHE I PAPPAGALLI SPICCASSERO IL VOLO. I VOLATILI VENIVANO ANCHE OFFERTI AI TURISTI NELLA ZONA DI FONTANA DI TREVI PER...