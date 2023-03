2 mar 2023 19:44

"COME STA MICHAEL? È LÌ, MA NON C'È" - EDDIE JORDAN, AMICO DI SCHUMACHER E FONDATORE DELL'OMONIMA SCUDERIA, CON CUI IL CAMPIONE ESORDÌ IN FORMULA 1, PARLA DELLO STATO DI SALUTE DELL'EX PILOTA A QUASI 10 ANNI DALL'INCIDENTE SUGLI SCI A MERIBEL: "MI SENTO MOLTO VICINO AL FIGLIO, MICK, NON È FACILE SAPERE CHE TUO PADRE NON PUÒ PIÙ FAR PARTE DELLA FAMIGLIA" - DI RECENTE JEAN TODT AVEVA RIVELATO CHE SCHUMACHER ANCORA OGGI SEGUE LE GARE DI FORMULA 1 IN TV…