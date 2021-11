"IL COVID COME LA GUERRA? MA NON DICIAMO CAZZATE" – MASSIMO FINI: "PER TUTELARE LO 0,32 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE, IN GENERALE VECCHI CON DUE O TRE PATOLOGIE PREGRESSE CHE SAREBBERO MORTI DI LÌ A POCO, ABBIAMO BLOCCATO IL 99,7 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE. IN REALTÀ, PIÙ CHE UNA PANDEMIA DI COVID, C'È STATA UNA PANDEMIA DI PANICO…"

Massimo Fini per il Fatto Quotidiano

massimo fini

Il Covid come la guerra? Ma non diciamo cazzate. La Seconda guerra mondiale ha provocato dai 65 ai 70 milioni di morti, in un'area relativamente ristretta, Europa e Giappone. Al momento i morti di Covid in tutto il globo, tenendo nel conto anche i Paesi che non hanno fatto alcuna profilassi perché avevano altro di più serio cui pensare, sono circa lo 0,06 per cento della popolazione del globo che è di 7 miliardi e 800 milioni. Poniamo pure che senza le misure di contrasto alla pandemia i morti, in questo macabro conto, sarebbero raddoppiati, triplicati, quadruplicati, quintuplicati.

ospedale covid

La percentuale fa lo 0,32 per cento. Cioè per tutelare lo 0,32 per cento della popolazione, in generale vecchi con due o tre patologie pregresse, e che lockdown o non lockdown, vaccino o non vaccino, sarebbero morti di lì a poco, abbiamo bloccato il 99,7 per cento della popolazione. In realtà, più che una pandemia di Covid, c'è stata una pandemia di panico.

MASSIMO FINI