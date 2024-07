"DAMMI L'OROLOGIO O TI SPARO" - A ROMA, UN UOMO ARMATO DI PISTOLA, VESTITO DA SUB E CON IL VOLTO COPERTO DA UN PASSAMONTAGNA HA MINACCIATO E RAPINATO UNA DONNA, PORTANDOLE VIA IL SUO ROLEX: "AVEVA UN FORTE ACCENTO ROMANO" - DI RECENTE SONO STATI MESSI A SEGNO DIVERSI COLPI SIMILI NELLA CAPITALE: LUNEDÌ SCORSO VICKY CORNELL, LA MOGLIE DEL CANTANTE CHRIS (MORTO NEL 2017) È STATA COLPITO CON UN PUGNO ALLO STOMACO DA UN UOMO CHE POI LE HA STRAPPATO L'OROLOGIO DAL POLSO, MENTRE A MARZO…

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per "il Messaggero"

furto orologio

Armato di pistola, con il volto travisato da un passamontagna mephisto e una tuta da sub. È il singolare abbigliamento del rapinatore di Rolex che la mattina dell'11 luglio ha messo a segno il colpo in via Solone, a Casalpalocco periferia sud della Capitale. «Dammi l'orologio o ti sparo» così ha minacciato la donna, E. M. di 45 anni. La vittima senza opporre alcuna resistenza ha consegnato il prezioso gioiello mentre il bandito fuggiva via facendo perdere le proprie tracce. La 45enne ha quindi chiamato i soccorsi: sul caso indagano ora i carabinieri di zona.

rapina a mano armata

LA DINAMICA

Ai militari la vittima ha ricostruito quanto avvenuto. «Ero appena scesa dalla macchina e stavo andando in palestra» ha riferito ancora sconvolta: «Ho notato quell'uomo con la tuta da sub ma quando ho visto che il volto era coperto dal passamontagna ho capito subito di essere in pericolo. Erano le otto del mattino e in quel momento non stava passando nessuno. Poi mi ha mostrato la pistola e mi ha minacciata».

CHRIS CORNELL E LA MOGLIE VICKY

I carabinieri hanno avviato subito le ricerche del bandito in tutto il quadrante. I controlli si sono poi allargati ai vicini quartieri: dall'Axa all'Infernetto fino ad Acilia e Dragona. Ma del rapinatore vestito da sub non hanno trovato alcuna traccia. […] Si tratterebbe di un italiano «con un forte accento romano».

sonia bruganelli

L'ESCALATION

Un'escalation di colpi e violenze quella che si sta registrando negli ultimi mesi nella Capitale. Lunedì un altro allarme, per la rapina di un Rolex, è scattato in pieno centro. Poco dopo l'ora di pranzo in via del Corso, tra turisti e passanti, nel mirino del rapinatore è finita Vicky Cornell, la moglie del cantante suicida nel 2017 dei Soundgarden poi Audioslave. La donna è stata aggredita con un pugno allo stomaco così forte quasi da farle perdere l'equilibrio e il Rolex strappato a forza dal polso.

Dopo il colpo, il bandito è corso via confondendosi tra i passanti. […] A marzo anche Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex moglie del conduttore e giornalista Paolo Bonolis, era stata aggredita e rapinata del Rolex in pieno Centro. Come poi aveva confermato, era stata affiancata mentre era alla guida della sua auto in un tratto molto trafficato di via della Farnesina, nel centro della Capitale. […]

