"I DUE ORGANIZZATORI SONO MIEI NIPOTI" - PARLA LA MARCHESA PAOLA PILO BACCI, LA PROPRIETARIA DELL'ISOLOTTO AL LARGO DI PALERMO DOVE SI È TENUTO UN PARTY CHE HA SCATENATO UN POLVERONE: "MI AVEVANO CHIESTO IL PERMESSO PER GIRARE UN VIDEO PER PROMUOVERE LE BELLEZZE DEL POSTO. L'ISOLA DELLE FEMMINE NON È UNA RISERVA INTEGRALE MA ORIENTATA, QUINDI È SOTTOPOSTA A REGOLE MENO RIGIDE" - "LA LIPU HA CHIAMATO LA FINANZA, RACCONTANDO POI CHE AVEVANO LASCIATO TUTTO SPORCO. UNA FALSITÀ ASSOLUTA: SULL’ISOLA I RIFIUTI C’ERANO GIÀ" - "LA VERITÀ È CHE…"

LA MARCHESA Paola Pilo Bacci NEGLI ANNI 80

Estratto dell'articolo di Lara Sirignano per il "Corriere della Sera"

«Un clamore insensato montato ad arte con informazioni inesatte». Insomma, tanto rumore per nulla. Se la vicenda non rischiasse di procurarle qualche guaio giudiziario, vista la denuncia arrivata ieri in Procura, la marchesa Paola Pilo Bacci ne sorriderebbe con distacco, «ma — dice — mi ha perfino telefonato la Guardia di Finanza».

Parliamo del party (secondo la nobile erede dell’eroe risorgimentale Rosolino Pilo il party però non ci sarebbe mai stato) organizzato da due gemelli, suoi lontani nipoti, sull’Isola delle Femmine, isolotto davanti alla costa palermitana di proprietà della marchesa. Una location suggestiva dal 1997 riserva naturale gestita dalla Lega protezione uccelli e, secondo la Lipu, off limits ai privati. Di ieri la notizia che organizzatori e invitati sono stati denunciati.

«Sono state scritte moltissime sciocchezze. Cominciamo con il dire che Isola delle Femmine, non essendo una riserva integrale bensì orientata, è sottoposta a regole molto meno rigide. Premesso ciò, l’isolotto è della mia famiglia e faceva parte di un grosso feudo che ci appartiene dal 1600.

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 5

Nonostante sia gestita da un ente di protezione animali, quindi, la proprietà continua a essere mia e dei miei fratelli che possiamo anche autorizzare sbarchi e visite di privati».

Quindi lei sapeva della presenza dei ragazzi… «Certo che lo sapevo. I due organizzatori, che sono anche miei nipoti alla lontana e sono due bravissime persone, sapendo che abbiamo intenzione di vendere la proprietà, mi avevano chiesto il permesso per attraccare e girare un video che avrebbe dovuto essere uno spot per promuovere le bellezze del posto e un ricordo del loro compleanno».

[…]

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 4

E allora perché sono intervenute le forze dell’ordine che ora contestano a tutti di aver svolto un’attività pubblicitaria non autorizzata dalla Lipu e ai suoi nipoti di non aver comunicato all’autorità pubblica l’evento?

«Io penso che a creare tutto questo caos sia stata proprio la Lipu che ha visto la comitiva e senza motivo ha chiamato la Finanza, raccontando poi che avevano lasciato tutto sporco. Una falsità assoluta: io ho le foto dei giorni precedenti e le assicuro che sull’isola i rifiuti c’erano già. Insomma, un’esagerazione incomprensibile».

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine sullisolotto sull isolotto 3

Ma anche le forze dell’ordine erano dell’idea che qualcosa non andasse.

«La verità è che non si conosce la legge. Si confonde la riserva integrale, in cui di fatto non si può far nulla, con quella orientata in cui ci sono sì dei limiti, ma non paragonabili. Ad esempio, nelle riserve orientate è possibile fare attività agricole. Eventuali divieti nascono solo dal fatto che si tratta di un’area privata, ma se io che sono la proprietaria ho dato il permesso, non capisco di cosa stiamo parlando».

[…] «Checché ne pensi il direttore della Lipu, la proprietà è privata. E chi compra non deve chiedere il permesso a lui».

