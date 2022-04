"EPSTEIN SI NUTRIVA DEL TERRORE DELLE RAGAZZE" - JULIETTE BRYANT, UNA DELLE VITTIME DEL PEDOFILO, HA RACCONTATO PER LA PRIMA VOLTA I SUOI DUE ANNI AL SOLDO DEL MILIARDARIO - LUI, CON LA PROMESSA DI FARLA DIVENTARE UNA MODELLA, SE L'ERA PORTATA NELLE ISOLE VERGINI, MA POI L'AVEVA VIOLENTATA ALMENO TRE VOLTE AL GIORNO - LEI HA RACCONTATO DI AVER VISTO ALMENO ALTRE 60 RAGAZZE MENTRE ERA LI': "ERA UNA FABBRICA"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Juliette Bryant

Una delle vittime di Jeffrey Epstein ha parlato per la prima volta in un documentario della Bbc, descrivendo come è stata attirata nella sua isola privata e poi violentata per almeno tre volte al giorno.

Juliette Bryant, di Cape Town, in Sudafrica, era un’aspirante modella di 20 anni quando è stata presentata per la prima volta al miliardario. «Sei la donna più bella che ho mai visto» gli ha detto Epstein, promettendole di portarla a New York per lanciare la sua carriera.

Invece il miliardario l’ha fatta salire sul suo jet privato dove è st"ata portata in un’isola caraibica e lì è rimasta intrappolata nell’operazione di traffico sessuale “gestita” da Epstein e Ghislaine Maxwell

Juliette Bryant 2

Parlando nella serie della BBC2 “House of Maxwell”, in anteprima lunedì sera, Juliette ha raccontato di come ha visto altre vittime compiere atti sessuali su Epstein ed è stata aggredita sessualmente dal predatore in diverse occasioni in quasi due anni. Stima di aver visto 60 ragazze e donne nel periodo in cui è rimasta lì.

«Lì sono successe cose che mi hanno spaventato così profondamente che non riesco nemmeno a parlarne», dice. «Si nutriva del terrore, c'era qualcosa nell'energia di una ragazza spaventata che gli piaceva». Ha condiviso anche foto inedite che ha scattato sull'isola di Epstein, tra cui una di Maxwell e una di un'opera d'arte raffigurante una donna violentata da un mostro marino.

Epstein e Maxwell

Juliette, che nel 2019 ha intentato una causa contro l'eredità di Epstein sostenendo che l'ex finanziere l'aveva violentata ripetutamente numerose volte, ha spiegato che lei e altre vittime avevano avuto troppa paura per parlare perché Epstein aveva minacciato lei e la sua famiglia.

«Era proprio come una fabbrica», dice. «Stava facendo funzionare una macchina e Ghislaine Maxwell era quella che la faceva funzionare. La gente mi chiede perché sono tornata. Nessuno ha disobbedito a Epstein».

Ora, tuttavia, vuole far luce sugli abusi a cui ha assistito, e per perpetrare i quali Epstein e Maxwell hanno dovuto coordinare per anni i visti e i piani di viaggio per dozzine di ragazze e donne di tutto il mondo.

«Volevo semplicemente stare tranquilla e vivere la mia vita e dimenticarmi di tutto. Ma poi non sono riuscita a dimenticarlo», dice.

Bill Clinton Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell

«Sono stanca di vergognarmi quando in realtà non ho fatto niente di male e so di essere uno delle fortunate, so che altre persone hanno avuto molto peggio ed è per questo che voglio parlare, per le persone che non posso più parlare».

House of Maxwell della BBC Two mostra come Ghislaine Maxwell sia passata dall’essere la figlia di un multimilionario a una donna condannata per adescamento e traffico di ragazze minorenni.

Il calvario di Juliette è iniziato nel 2002 quando Juliette è stata avvicinata da una "bella" ragazza americana che le chiedeva se fosse una modella e se volesse incontrare la sua "amica", che secondo lei aveva legami con Victoria's Secret.

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

«Ero solo una giovane ragazza con speranze e sogni e pensavo di poter davvero fare qualcosa della mia vita, una sorta di carriera da modella», ha detto.

Subito dopo ha presentato il suo portfolio da modella a Epstein in una stanza d'albergo, e lui le ha detto che aveva «la figura più straordinaria che abbia mai visto in vita mia».

Epstein le ha detto di volerla portare a New York per lanciare la sua carriera di modella, offrendole di pagare il visto e il biglietto. «Pensavo che sarebbe stata l'opportunità più incredibile della mia vita», ricorda Juliette.

Jffrey Epstein e Ghislaine Maxwell 2

Ma invece di volare negli Stati Uniti, l'ufficio di Epstein ha telefonato a Juliette e le ha detto che sarebbe volata sull'isola di Epstein nelle Isole Vergini americane. Ha pensato che lo scopo del viaggio fosse un servizio fotografico e «ho detto subito di sì».

Juliette ricorda di essere rimasta sbalordita dalla bellezza della famigerata isola di Epstein. Ha scoperto una pila di macchine fotografiche usa e getta scartate che ha usato per scattare fotografie mentre era sull'isola caraibica.

Le fotografie, mostrate per la prima volta nel documentario, includono quelle di lei in posa vicino al molo, le foto del piccolo chalet in cui alloggiava vicino al porto e un'opera d'arte inquietante che mostra una creatura marina deforme che si arrampica sopra una giovane donna nuda.

Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell

«Era una ragazza nuda e c'era come un grande tricheco, sembrava che il tricheco stesse cercando di violentarla, era un'immagine molto inquietante. Non ho mai visto una foto del genere», dice.

Altre immagini mostrano Juliette con una telecamera all'interno della casa sull'isola di Epstein, Maxwell che mangia un pasto su un tavolo e la camera da letto di Epstein che includeva un letto a baldacchino con lenzuola bianche e zanzariere. «Aveva un sacco di cose strane in casa sua. C'erano solo foto di ragazze nude ovunque e c'erano anche molte foto di Ghislaine nuda».

Ma poco dopo l'arrivo sull'isola, è diventato chiaro che il servizio fotografico era un miraggio. A Juliette è stato chiesto di guardare un film con Epstein e un'altra ragazza. Con suo orrore, l’altra ragazza ha iniziato a compiere un atto sessuale sul miliardario.

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

«Ero assolutamente pietrificata», ricorda Juliette. «Ero così giovane, non avevo mai visto niente del genere. Stavo piangendo, sono corsa fuori dalla stanza. Non sapevo cosa fare. Non c'era speranza di scappare. Mi trovavo in un paese straniero senza soldi né cellulare né mezzi di comunicazione».

«Ho capito che ero completamente intrappolata e non c'era niente che potessi fare. Ghislaine guidava le ragazze e ci diceva che quando dovevamo andare nella sua camera da letto, non si poteva dire di no, non c'era alcuna opzione».

Ricorda la sua camera da letto come "nera e ghiacciata" e dice di essersi dissociata dal suo corpo mentre lui l'aggrediva sessualmente.

Jeffrey Epstein

«Ho controllato il mio corpo e gli ho lasciato fare quello che voleva perché non sapevo cos'altro fare», ricorda Juliette. «Ho cercato di scappare nella mia mente, ho cercato di fingere che non stesse succedendo. Lì sono successe cose che mi hanno spaventato così profondamente che non riesco nemmeno a parlarne».

«Si nutriva del terrore, c'era qualcosa nell'energia di una ragazza spaventata che gli piaceva». Quando Juliette è stata presentata per la prima volta a Ghislaine, le è stato detto che erano una coppia, ma non è convinta che la loro relazione sia mai stata romantica.

«Il fatto è che non li ho nemmeno visti tenersi per mano o baciarsi una volta», dice. «Non li ho mai visti abbracciarsi. Ad essere onesti, non li ho mai visti avvicinarsi così tanto, quindi sicuramente non è stata una relazione romantica».

Bill Clinton e Ghislaine Maxwell sul jet di Epstein

Prima di essere rimandata a casa Juliette è stata minacciata da Epstein che le ha raccontato di un'altra ragazza che l'aveva accusato di stupro ed è finita in prigione perché aveva piantato droga nella sua casa. Juliette è stata anche avvertita che la sua famiglia era «su una lista».

«Ho fatto come mi è stato detto», dice. «Ero terrorizzata da lui, da chi era. Sapevo che contrastarlo sarebbe stata una pessima idea». Juliette è stata costretta a tornare sull'isola per vari periodi a intermittenza per quasi due anni.

«Ero così distrutta a quel punto, sono semplicemente andata», dice. «Non mi sono mai più sentita bene dopo, tutto è andato in pezzi, è molto, molto difficile capire che sto ancora cercando di rimettere tutto insieme».

epstein e maxwell

Epstein si è ucciso in prigione nel 2019 in attesa del processo per traffico sessuale.

Maxwell è stata condannata per traffico di ragazze nel dicembre dello scorso anno, ma i suoi avvocati hanno chiesto un nuovo processo dopo che sono emerse informazioni su uno dei giurati.

La produttrice della serie Ceri Isfryn ha detto che Juliette si sentiva pronta a farsi avanti e raccontare la sua storia davanti alla telecamera dopo la morte di Epstein. «Juliette è una donna straordinaria. È una donna indipendente molto forte», ha detto Isfryn prima della premiere del programma.

«Penso che l'arresto di Ghislaine Maxwell l'abbia spronata a sentirsi meno spaventata a parlare senza vergognarsi. Sentiva fortemente di voler parlare per quelle donne, che all'epoca erano alcune ragazze, che oggi non possono».

«Penso che l'altra cosa che sentiva di voler trasmettere fosse la complessità di questa operazione di traffico sessuale», viaggiare.