"ERA LA MIA PRIMA VOLTA E PIANGEVO DAL DOLORE” – UNA RAGAZZA HA ACCUSATO L’ATTORE DI “BABY DRIVER” ANSEL ELGORT DI AVERLA VIOLENTATA QUANDO ERA UNA 17ENNE – MA LUI, CHE ALL’EPOCA DELLO STUPRO AVREBBE AVUTO 20 ANNI, NON CI STA E RISPONDE: “ABBIAMO AVUTO UN RAPPORTO CONSENSUALE, MA LA NOSTRA STORIA NON È FINITA BENE. HO SMESSO DI RISPONDERLE AL TELEFONO E…” - VIDEO

Valentina Albora per "www.cinematographe.it"

Sono recenti delle accuse di violenza sessuale nei confronti dell’attore di Divergent e Baby Driver, Ansel Elgort. L’autrice del post su Twitter riguardo l’accaduto racconta di aver avuto all’epoca 17 anni: “Quando è accaduto invece di chiedermi se volevo interrompere il rapporto visto che era la mia prima volta e io stavo piangendo dal dolore e non volevo farlo.”

L’attore ha risposto alle accuse con un post su Instagram: “Non posso dire di poter comprendere i sentimenti di Gabby, ma la sua descrizione degli eventi non corrisponde a quanto accaduto. Non ho mai e non avrei mai voluto stuprare nessuno. Quello che è vero è che nel 2014 a New York, quando avevo 20 anni, Gabby e io abbiamo avuto una breve, legale e interamente consensuale relazione. Sfortunatamente, non ho preso bene la rottura.

Ho smesso di risponderle al telefono, che è una reazione immatura e crudele da fare a qualcuno. So che questa scusa non mi assolve dal comportamento inaccettabile quando sono sparito. Quando guardo indietro al mio comportamento, mi vergogno del modo in cui ho agito. Mi dispiace veramente. Devo continuare a riflettere, imparare e lavorare per aumentare la mia empatia.”

