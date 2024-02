"ERA CON IL MONOPATTINO. È ANDATO AVANTI PER FERMARE IL BUS, POI È SUCCESSO QUEL CHE È SUCCESSO" - A BERGAMO, UN 19ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE, ZACCARIA BELATIK, È MORTO INVESTITO DA UN AUTOBUS - IL RAGAZZO STAVA RINCORRENDO IL MEZZO PER CERCARE DI PRENDERLO AL VOLO QUANDO E' STATO TRAVOLTO E TRASCINATO PER CIRCA SETTE METRI SULL'ASFALTO, IL TUTTO SOTTO GLI OCCHI DEI SUOI AMICI: "NON SO SE L'AUTISTA NON LO HA VISTO: FORSE GUARDAVA DALL'ALTRA PARTE…"

1. BERGAMO: INVESTITO DAL BUS, MUORE 19ENNE

(Adnkronos) - Un 19enne è morto investito da un autobus di linea a Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 8.40 di ieri mattina. Il giovane, italiano di origini marocchine, che aveva con sé un monopattino, stava correndo per prendere l'autobus, quando, non visto dall'autista, è stato investito e trascinato per alcuni metri. Sul posto i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo, e la polizia locale.

Il 19enne, Zaccaria Belatik, residente a Brembate, si trovava in compagnia di due suoi amici al momento dell'incidente. “Eravamo alla stazione della Teb, volevamo andare in Borgo Palazzo a fare colazione, ma al passaggio del tram mancavano ancora dieci minuti – ha raccontato uno dei due alla stampa locale -. Zaccaria era con il monopattino. Quando abbiamo visto il bus, lui è andato avanti per fermarlo, perché poteva fare più veloce. Poi è successo quel che è successo. Anche l’autista è stato male, poveretto”.

In particolare, secondo la ricostruzione, il ragazzo stava correndo alla destra dell'autobus per cercare di prenderlo al volo, mentre l'autista - ora sotto choc - guardava a sinistra per immettersi nel traffico.

2. CHI ERA ZACCARIA BELATIK, IL 19ENNE MORTO INVESTITO DA UN AUTOBUS A BERGAMO

Estratto dell'articolo di Giorgia Venturini per www.fanpage.it

Chi chiama Zaccaria Belatik, il 19enne travolto e ucciso da un autobus fuori dalla stazione di Bergamo nella mattinata di ieri domenica 18 febbraio. [...]

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE ALLA STAZIONE DI BERGAMO

Zaccaria, originario del Marocco, appena ha visto l'autobus ripartire della fermata si è messo a correre con il suo monopattino che trascinava sull'asfalto: voleva fermare il bus poi la tragedia. "Non so se l'autista non lo ha visto: forse guardava dall'altra parte per vedere se arrivava qualcuno dalla rotonda", ha raccontato al Corriere Della Sera uno dei ragazzi che erano con lui. [...]

Il 19enne è stato trascinato per circa sette metri sull'asfalto. Infine il tentativo disperato di salvargli la vita allertando subito il 112: quando sul posto sono arrivati i sanitari in codice rosso nulla è stato possibile per salvargli la vita. Intanto l'autista, 55enne, è stato portato in ospedale perché sotto choc. [...]

