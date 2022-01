"EUPHORIA? È UNA SERIE PER UN PUBBLICO MATURO" – ZENDAYA CONOSCE BENE LE SCENE PESANTISSIME CHE HA GIRATO E SI PREOCCUPA PER I FAN: “QUESTA STAGIONE AFFRONTA ARGOMENTI CHE POSSONO ESSERE STIMOLANTI, MA ANCHE DIFFICILI DA GUARDARE" (E TE CREDO!) - E LA MESSA IN ONDA SU UN CANALE PREMIUM HA LASCIATO LIBERA LA PRODUZIONE DI MOSTRARE 30 CAZZI... - VIDEO

Dagotraduzione dal New York Post

Zendaya, la star di “Euphoria”, sta esortando gli spettatori ad approcciarsi alla serie con cautela. La protagonista ha spiegato ai suoi fan che la seconda stagione può essere «difficile da guardare» per via degli argomenti trattati, come la droga, la dipendenza da eroina, l’overdose e gli abusi su minori.

«So di averlo già detto, ma voglio ribadire a tutti che “Euphoria” è per un pubblico maturo» ha scritto la 25enne. «Questa stagione, forse anche più della precedente, è profondamente emotiva e affronta argomenti che possono essere stimolanti ma difficili da guardare. Per favore, guardalo solo se ti senti a tuo agio».

Scritta da Sam Levinson, la serie segue le vicende di Rue (Zendaya, appunto), adolescente tossicodipendente in via di guarigione. Intorno a lei ruotano una serie di personaggi: il trans Jules, Nate, atleta psicotico con gravi problemi di gestione della rabbia e Kat, che lotta con l’immagine del suo corpo e si avventura brevemente e si approccia a lavorare nel sesso.

Le puntate affrontano temi difficili, come l’abuso di droghe, le aggressioni sessuali, la violenza, il sesso, l’autolesionismo, la dismorfia di genere e altro ancora. È simile ad altre serie, come “Sex Education” o “Riverdale”, ma il fatto di andare in onda su un canale premium gli dà la libertà di mostrare scene dello spogliatoio con 30 peni in video.

