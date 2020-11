"FAQ" YOU! – LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FESSI DEL DECRETO DI CONTE BY FILIPPO FACCI - “SE LA MIA RAGAZZA VIENE SOTTOPOSTA A TAMPONE DOMICILIARE, POSSO ASSISTERE?”. È CONSUETUDINE CHE IL FIDANZATO NON SIA PRESENTE MENTRE TAMPONANO LA SUA FIDANZATA – “QUALE DISTANZA DEVO TENERE DAGLI ALTRI?”. ALMENO UN METRO, IN PARTICOLAR MODO SE L'ALTRO CITTADINO ABBIA LA DOCCIA MALFUNZIONANTE, O ABBIA INGERITO FARINATA DI CECI CON CIPOLLE…

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Vista la legge 23 agosto 1988, Visti i decreti legge (due pagine di roba) e Considerato l' evolversi della situazione epidemiologica con 5 mesi di ritardo, durante i quali il ministro Roberto Speranza scriveva il libro Perché guariremo, Considerate inoltre le dimensioni sovranazionali del fenomeno in nazioni che tuttavia si sono mosse tempestivamente e hanno coperto di soldi le categorie danneggiate e irrobustito le strutture sanitarie, mentre noi ridevamo di Guido Bertolaso e Vincenzo De Luca faceva lo spiritoso; sentiti tutti i ministri (a trovarli) si decreta il seguente articolo unico in forma FAQ (domanda/risposta, ribattezzato Fuck dalla cittadinanza tutta) concernente le misure di contenimento del contagio sull' intero territorio nazionale, con specifica delle «comprovate esigenze» di natura eccezionale.

«Quale distanza devo tenere dagli altri?». È fatto d' obbligo mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, in particolar modo se l' altro cittadino abbia la doccia malfunzionante, o abbia ingerito farinata di ceci con cipolle.

«Vivo in una zona rossa e voglio andare dal parrucchiere: serve il modulo?». Sì, ma devi indossare una muta da palombaro e quindi non puoi tagliare i capelli.

«Dove sono consentiti assembramenti superiori alle 6 persone?». Soltanto negli ascensori e nelle residue cabine telefoniche.

«Come si compila l' autocertificazione?». Con la penna.

«Posso spostarmi da un comune all' altro?». Soltanto se vivi a Morterone (Lombardia, 33 abitanti) o a Moncenisio (Piemonte, 34 abitanti) per comprovate esigenze come spese alimentari da farsi nella città più vicina, per esempio Tokio.

«Posso partire da una zona gialla, sostare in una zona rossa e sporgermi verso una zona arancione?». Sì, e senza dover specificare il motivo, e solo per giungere al più vicino ospedale psichiatrico.

«Posso uscire da qualsiasi zona per motivi d' urgenza?». Sì. Ti consigliamo di farlo ufficialmente per assistere una persona in difficoltà oppure per intervenire appunto per una situazione di emergenza, come potrai indicare nel modulo: dovendo tu indicare il motivo ma non le generalità (per motivi di privacy) è la maniera migliore per fottere tutti.

«Posso portare fuori il cane?». Sì, ma non puoi riportarlo su.

«Posso portare giù il cane nel caso sia morto?». No, perché è vietato divieto seppellire animali entro i confini comunali. Devi tenere la salma in soggiorno per almeno tre settimane.

«È un caso che gli acquisti di cani, da giugno, siano aumentati del sessanta per cento?». Non disponiamo di dati a proposito.

«Posso fare jogging?». No, ma puoi andare a correre.

«Posso recarmi al parco a fare jogging?». Sì, ma se abiti a Garbagnate, per dire, non puoi recarti al parco comunale Federica Cacozza di Reggio Calabria.

«Visto che i parchi e le ville della mia città sono aperti, posso recarmi in loco a fare jogging?». Senti, tu è dal 1966 che non fai jogging. Probabilmente avresti un infarto e intaseresti le corsie degli ospedali. In ogni caso siamo in attesa della circolare regionale che darà probabilmente un' interpretazione estensiva.

«Nelle zone rosse che differenza c' è tra il coprifuoco (22.00- 5.00) e tutto il resto della giornata?». Non c' è, ma di notte è più difficile dire che stai andando dal ferramenta.

«Convivo con mia moglie ma ho la residenza in un altro comune, inoltre le bollette sono intestate a sua madre e io ho il garage nella frazione del paese vicino: come devo fare?». Amico, suicidati o chiedilo a tua moglie: un sistema per farti allontanare lo trova.

«Posso recarmi nella mia seconda casa?». Come da decreto 4985 del 22 febbraio 1987, può recarsi nella seconda casa chi, documenti alla mano, non ne possegga una.

«Che differenza c' è tra passeggiata, attività motoria e uscita con il cane?». Oh, ma sai che sei un rompicoglioni?

«Quella del motore della mia Audi è attività motoria?». Sei un idiota.

«Se la mia ragazza viene sottoposta a tampone domiciliare, posso assistere?». È consuetudine che il fidanzato non sia presente mentre tamponano la sua fidanzata.

«Se un alunno di prima media è doppiamente ripetente, quindi ha già 15 anni, può andare lo stesso a scuola?». No, è il caso che vada a lavorare.

«Come posso rispettare la distanza interpersonale se devo chiedere da accendere?». Puoi accendere, ma almeno da tre metri di distanza, presumibilmente (come da circolare del governatore Vincenzo De Luca) con un lanciafiamme. Nel caso, converrai che fumare fa male.

«Abito a Trepalle, frazione di Livigno, paese più alto d' Italia (2.069 metri) dove d' inverno sono ordinarie temperature dai 30 ai 40 sottozero. Portiamo spesso il passamontagna: dove dobbiamo mettere la mascherina? Dentro o fuori il passamontagna?». Ascolti, già abita a Trepalle: vuole che il governo gliene racconti altre?

«Abito a Monteviasco (Varese) che è un paesino non raggiunto da strade carrabili ma solo da una ripida mulattiera pedonale (400 metri di dislivello) che se la percorri d' inverno, oltre a sfiancare, rischia di ammazzarti per il ghiaccio; c' era una teleferica, ma è ferma da tre anni per indagini della magistratura (tutto vero, ndr).

I bambini sono stati trasferiti, sennò non potevano andare a scuola, ma siamo rimasti in quattro vecchi: davvero dobbiamo isolarci anche tra di noi? E abbiamo fatto bene a trasferire i bambini?». Nel vostro caso, letteralmente isolato, il distanziamento può essere ridotto, anche perché avete poco da vivere. I bambini, invece, avete fatto male a trasferirli: questo governo ha dimostrato che senza la minima istruzione è possibile diventare ministri.

