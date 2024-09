"FELICE MANIERO È PEGGIO DI UN INFAME, È UNA PANTEGANA. UN TOPO DI FOGNA" - GIAMPAOLO MANCA, IL "DOGE" DELLA "MALA DEL BRENTA", OSPITE DE "LA ZANZARA" VA GIU' DURO CONTRO "FACCIA D'ANGELO", CHE HA COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA E LO HA FATTO ARRESTARE: "NON HA CORAGGIO DI GUARDARSI IN FACCIA LA MATTINA, HA FATTO DISASTRI. HA FATTO MORIRE DELLA GENTE INNOCENTE IN GALERA" - MANCA CONFESSA IL FURTO DI ALCUNI PICASSO ALLA FONDAZIONE PEGGY GUGGENHEIM - VIDEO

Da "La Zanzara - Radio24"

Giampaolo Manca ex boss della mala del brenta confessa a La Zanzara di Radio24: “Ho rubato dei quadri nel 1972 alla fondazione Peggy Guggenheim, erano dei Picasso, non l’ho mai confessato ai magistrati.”

Poi il dissing con l’ex criminale e pentito, Felice Maniero (detto Faccia d'Angelo): “Infame? È una pantegana di rio, un topo di fogna che è molto peggio. Ci sto andando anche leggero”. E ancora: “Non ha coraggio di guardarsi in faccia la mattina, ha fatto disastri. In questo momento vive nascosto in quanto è un collaboratore a trucco, ha fatto morire della gente innocente in galera.”

Ma non si può dire una cosa del genere, è un’accusa grave. “Lo dico senza problemi, io sono stato imputato con quella pantegana (Felice Maniero ndr) e ho visto, ha fatto prendere l’ergastolo a persone che non erano colpevoli. Nemmeno più la polizia vuole stargli vicino, anche le pantegane scappano.”

Maniero ha detto anche che tu non facevi parte della sua banda. “Maniero ha detto che io non ho mai fatto parte della mia banda, volevano farlo fuori perché parlava troppo. Ha mandato in galera circa 400 persone e lui si è fatto 4 o 5 anni di carcere.” Allora è per questo che ti rode il culo.

“No non mi interessa più, lui mi ha tirato in ballo dicendo che non ero nessuno. Questa cosa doveva dirla ai magistrati nel 1994 non dire che ero uno dei capi della mala del brenta. Comunque non mi interessa se lo avessi davanti non gli stringerei la mano ne vorrei riconciliarmi con lui.”

