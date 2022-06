19 giu 2022 14:00

"FORT" DEI MARMI! "LA7" MEJO DEL KGB: "L'OBIETTIVO NUMERO 2" DEI RUSSI, LA MOGLIE DI ZELENSKY, E' STATA AVVISTATA A FORTE DEI MARMI DA UNA TROUPE DE "LA 7" CHE SI E' MESSA ALLA SUA RICERCA! - SECONDO LE TESTIMONIANZE RACCOLTE, LA FIRST LADY SAREBBE ARRIVATA NELLA SUA VILLA ACQUISTATA ANNI FA PER 3,8 MLN € - UN TESTIMONE: "ADESSO IN CASA CI SONO DEGLI UCRAINI E C'E' STATO ANCHE LEI...". MA IL MISTERO RESTA IRRISOLTO - VIDEO