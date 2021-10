"LA FRANCIA CI HA RUBATO 5 MILIONI DI DOSI DI VACCINO" - SECONDO IL TABLOID BRITANNICO "THE SUN", A MARZO DELLO SCORSO ANNO, UN LOTTO DI ASTRAZENECA PRODOTTO AD HALIX, IN OLANDA, E DESTINATO ALLA GRAN BRETAGNA, E' STATO DEVIATO SULLE UE - LA COLPA SAREBBE DI EMMANUEL MACRON, CHE HA AGITO COME "UN MODERNO NAPOLEONE" - PER PASSARE LA MANICA, INFATTI, I VACCINI HANNO BISOGNO DI UN PERMESSO ALL'ESPORTAZIONE, CHE IN QUEL CASO FU NEGATO - L'AZIONE E' "COSTATA VITE UMANE" E...

Dagotraduzione da The Sun

Secondo il quotidiano “The Sun”, la Francia avrebbe rubato quasi cinque milioni di dosi di vaccino destinate alla Gran Bretagna. Il presidente Emmanuel Macron avrebbe complottato con Bruxelles «come un moderno napoleone» scrive il giornale. Un enorme lotto del vaccino Oxford/AstraZeneca, che doveva arrivare nel Regno Unito, è stato invece deviato dall’Olanda.

Il 22 marzo scorso, il capo di AstraZeneca, Ruud Dobber, aveva dichiarato pubblicamente che un lotto di vaccini, sufficiente per milioni di dosi, sarebbe dovuto arrivare in Gran Bretagna dal sito Halix in Olanda. Ma non è stato mai consegnato. È arrivato invece tra le scorte della Ue, scatenando un dibattito tra Boris Johnson e Macron. L’Ue ha quindi bloccato il trasferimento nel Regno Unito, chiarendo che non sarebbe mai stata concessa una licenza per l’esportazione.

All’epoca un diplomatico della Ue aveva dichiarato: «AstraZeneca ha fatto promesse sia al Regno Unito che alla Ue che non può mantenere. Quindi ci sarà bisogno di una sorta di accordo. Ma vale la pena ricordare che queste dosi di Halix si trovano nell'UE e AstraZeneca ha bisogno del permesso per spedirle nel Regno Unito, quindi le carte sono a sfavore del Regno Unito».

Inoltre la Francia avrebbe minacciato velatamente Boris Johnson di tagliare le forniture di Pfizer prodotte nel continente in caso di contenzioso. Alti esponenti del governo hanno paragonato il comportamento a « un atto di guerra» e hanno criticato Macron per essersi comportato come un mini Napoleone.

Una fonte del governo ha dichiarato al The Sun: «I francesi hanno rubato i nostri vaccini mentre li screditavano in pubblico e suggerivano che non erano sicuri da usare».

«Sospendere i vaccini impedendo loro di lasciare l'UE è costato la vita a persone in attesa sia della prima che della seconda dose. Avevamo un solido piano di vaccinazione in atto e questo significava che potevamo continuare a vaccinare la popolazione. Ma è stata una cosa sorprendente e oltraggiosa da fare».

All'inizio di quest'anno il vaccino ha messo in crisi le relazioni della Gran Bretagna con l'UE meno di un mese dopo che aveva formalmente lasciato il blocco.

I capi dell'UE hanno lanciato un assalto a tutto campo a Oxford/AstraZeneca, con Macron che ha falsamente affermato che non ha funzionato negli over 65 e lo ha bollato come «quasi inefficace».

