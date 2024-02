"I GRANDI ‘SPONSOR’ DEL MIO TRAPIANTO DI CAPELLI SONO STATI SILVIO BERLUSCONI E MIO ZIO BRUNO VESPA" – ANDREA RUGGIERI, CON UN TURBANTE IN TESTA, SVELA CHI L’HA CONVINTO A SOTTOPORSI A UN “RINFORZINO” TRICOLOGICO “CON UNA TECNICA TURCA” – SULLA NUOVA RELAZIONE TRA LA SUA EX, ANNA FALCHI, E IL LEGHISTA ANDREA CRIPPA: “QUAL È IL PROBLEMA? È UN BRAVO RAGAZZO. CON LEI NON POSSIAMO ESSERE AMICI" – IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL "RIFORMISTA" SPIEGA L’ADDIO DI RENZI AL QUOTIDIANO: "VA VIA PERCHÉ…"

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

ANDREA RUGGIERI CON UN TURBANTE

“Ho una specie di turbante in testa perché un mese fa ho dovuto rimuovere due cisti e, con l’occasione, ho fatto un rinfoltimento di capelli con tecnica turca anche se l’ho fatto a Roma. Se avessi indossato un cappellino da baseball e poi non me lo fossi tolto in un ristorante avrei fatto la figura di un maleducato, con questo copricapo invece ci si accorge che ho avuto un problema di salute”.

Lo rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Ruggieri, direttore responsabile de il Riformista. “I grandi sponsor del mio trapianto di capelli sono stati, da sempre, Silvio Berlusconi per primo e poi mio zio Bruno Vespa…”, ha aggiunto l’ex deputato di Forza Italia, che ha parlato anche della fine dell’amore con la sua ex, la conduttrice Anna Falchi.

andrea ruggieri 1

“E’ stata la relazione più importante della mia vita, le auguro di esser felicissima”. Ora pare sia fidanzata con il suo (ex) collega, il leghista Crippa. “se ora sta con Crippa qual è il problema? E’ un mio amico ed è un bravo ragazzo”. Pensa di poter ricostruire un rapporto di amicizia con la sua ex? “Onestamente no – ha detto Ruggieri a Un Giorno da Pecora -, perché mi ha impedito di vedere la figlia e ha messo dei fatti privati in pubblico”.

ELEZIONI, ANDREA RUGGIERI: MATTEO RENZI ANDRA’ VIA DAL RIFORMISTA IL 1° MARZO PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE EUROPEE

“Renzi va via il primo marzo dal Riformista perché ha deciso di affrontare la campagna elettorale europea e non ritiene corretto farlo restando alla guida del giornale. Lui si candiderà e ha fatto questa scelta per correttezza”. Lo rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Ruggieri, direttore responsabile de il Riformista.

andrea ruggieri 2 MATTEO RENZI ANDREA RUGGIERI ANDREA RUGGIERI A UN GIORNO DA PECORA

andrea crippa anna falchi IL BACIO TRA IL LEGHISTA ANDREA CRIPPA E ANNA FALCHI - FOTO DIVA E DONNA

ANDREA CRIPPA - ANNA FALCHI - FOTO DIVA E DONNA