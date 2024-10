"GUARDA 'STI CAZZO DE PERUVIANI UBRIACONI DE MERDA" - IL COMMENTO STRACULT DI UNA DONNA ALLA MAXI-RISSA, AVVENUTA NELLA NOTTE A ROMA, TRA SUDAMERICANI E BENGALESI - DOPO CHE UN PERUVIANO ERA STATO PICCHIATO ALL'INTERNO DEL NEGOZIO, UN GRUPPETTO DI UOMINI ASSALTA PER VENDETTA IL MINI-MARKET CON LE SPRANGHE E LANCIANDO BOTTIGLIE DI VETRO - LA "TELECRONACA" DELLA DONNA CHE RIPRENDE LO SCONTRO: "SE PIJANO LA MACCHINA MIA JE SFONDO ER CULO! NUN JE BASTA. 'STA GENTE DE MERDA CE L’ABBIAMO NEL PALAZZO" - VIDEO

MAXI RISSA A ROMA

Estratto da www.leggo.it

maxi rissa a roma 4

Una maxi rissa tra sudamericani e bengalesi è scoppiata giovedì sera a Cinecittà, culminando in un violento assalto armato contro un minimarket in via Flavio Stilicone. L'incidente è iniziato con una lite all'interno del negozio, dove un sudamericano è stato trascinato e picchiato brutalmente. Successivamente, è fuggito ferito in un edificio occupato abusivamente da peruviani, lasciando tracce di sangue.

Doco dopo, almeno tre persone armate di spranghe, bottiglie rotte e coltelli sono tornate per vendicarsi, scatenando caos in strada. Mobili dei negozi sono stati gettati per aria, auto danneggiate, e i residenti hanno ripreso la scena mentre chiamavano le forze dell'ordine. [...]

maxi rissa a roma 3 maxi rissa a roma 1 maxi rissa a roma 2