17 mar 2024 09:01

"HA PRESO LA POLVERINA PER ERRORE? SARA' STATA UN'OSTIA TAGLIATA MALE" – FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE OSHO, SFOTTE DON DANIEL, IL PRETE CHE SI È SCHIANTATO MENTRE ERA ALLA GUIDA ED È RISULTATO POSITIVO ALLA COCAINA (“LO HO ASSUNTA PER ERRORE, DICE LUI”) – IL SACERDOTE, DI ORIGINI COLOMBIANE, È TORNATO NELLA SUA PARROCCHIA IN PROVINCIA DELL’AQUILA PER CELEBRARE LA VIA CRUCIS. ALLA CELEBRAZIONE SI È FATTO ACCOMPAGNARE DALL’AVVOCATO, CHE HA PROVATO A SPIEGARE L’ACCADUTO…