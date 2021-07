"HO ABORTITO. FORSE I MIEI PROBLEMI DI FERTILITA' LEGATI A QUALCOSA CHE E' SUCCESSO IN ITALIA?" - AMANDA KNOX, CONDANNATA E POI ASSOLTA PER L'OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER, HA RACCONTATO NEL SUO ULTIMO PODCAST DI AVER PERSO IL FIGLIO DURANTE LA PANDEMIA - SI E' CHIESTA SE IL PROBLEMA NON FOSSE LEGATO AGLI ANNI PASSATI NEL NOSTRO PAESE - NON HA DETTO DI PIU', MA NEL SUO LIBRO HA SCRITTO CHE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Amanda Knox ha rivelato di aver subito un aborto devastante e doloroso durante la pandemia. La Knox ha detto che la perdita di suo figlio le ha fatto chiedere se i suoi problemi di fertilità non fossero legati a qualcosa che le è successo in Italia.

La 33enne, condannata e poi assolta per l'omicidio nel 2007 della sua ex coinquilina Meredith Kercher in Italia, ha parlato della perdita in una nuova puntata del suo podcast, durante la quale ha raccontato di aver dovuto affrontare uno straziante parto indotto dopo l'aborto spontaneo.

Parlando del suo aborto spontaneo nel primo trimestre, Amanda ha raccontato il momento in cui hanno appreso che il loro bambino non aveva battito cardiaco - dopo che i medici avevano consigliato alla coppia di controllare dopo un'altra settimana.

Tuttavia, quando sono tornati una settimana dopo, hanno ricevuto la devastante notizia che il loro bambino non ancora nato non era più cresciuto e che non c'era più battito cardiaco da trovare. «Siamo tornati una settimana dopo... e non era cresciuto. Non ha avuto un battito cardiaco», ha ricordato, prima di ammettere di essere rimasta sbalordita dalla notizia, in parte perché non aveva sperimentato nessuno di quelli che credeva essere i segni rivelatori di un aborto spontaneo.

«Questo mi ha confuso perché ho pensato: "Perché dovrebbe esserci un bambino morto che bazzica lì dentro?" Se non era vivo, perché non stava andando via» ha detto.

«Il mio corpo non lo sapeva nemmeno, e mi è sembrato strano che qualcosa con cui il tuo corpo è così in sintonia... non lo sapeva? Non sapevo che potessi avere un aborto spontaneo mancato. A tutti gli effetti, ero incinta di qualcosa che non stava crescendo».

I medici di Amanda hanno spiegato che il suo corpo probabilmente «avrebbe capito prima o poi». Tuttavia, l'induzione, che ha richiesto ad Amanda di prendere due pillole di prescrizione, l'ha lasciata in un'agonia orribile - che ha detto era diversa da qualsiasi cosa avesse mai sperimentato prima.

«Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse qualcosa», ha ricordato, spiegando che inizialmente non aveva preso gli antidolorifici che le avevano prescritto.

«Non ho preso gli antidolorifici, pensavo che fosse l'ultima risorsa assoluta, probabilmente non ne avrei avuto bisogno», ha raccontato. «E ci è voluta circa mezz'ora prima che sentissi qualcosa. Ma dolore addominale come non ho mai provato prima. Stavo tremando. Alla fine non ce la facevo più, ho avuto bisogno delle pillole. Ne ho presi un po' e dopo mezz’ora sono stata meglio».

«Per due giorni ho partorito sangue, batuffoli di sangue», ha detto. Ma il suo aborto spontaneo è stato, ha detto, incredibilmente sconvolgente, in particolare perché continuava a chiedersi se il suo bambino fosse da qualche parte nei "grumi" che vedeva nella toilette.

«Ricordo che il ciuffo più grande aveva le dimensioni di una prugna», ha rivelato Amanda. Dopo aver attraversato il suo aborto spontaneo, Amanda ha iniziato a chiedersi se fosse da biasimare in qualche modo, ammettendo che si era persino domandata se «le fosse successo qualcosa mentre era in Italia» che avrebbe potuto causare problemi di fertilità.

«Mi sono sentita incredibilmente delusa che fosse la storia della mia prima gravidanza in assoluto», ha detto. «Perché? Ho le uova marce e non l'ho mai saputo? Sono davvero troppo vecchia? Mi è successo qualcosa mentre ero in Italia?».

Non ha specificato quali incidenti si siano verificati in Italia per causare un problema di fertilità, tuttavia nel suo libro del 2013, Waiting to be Heard, Amanda ha affermato di essere stata oggetto di molestie sessuali per mano di una guardia senior durante il suo periodo in carcere.

Amanda ha anche detto che le è stata data una falsa diagnosi di HIV dal personale medico e che dopo il suo arresto nel 2007, quando aveva 20 anni, è stata costretta a spogliarsi nuda e ad allargare le gambe mentre un medico le misurava la vagina.

«Il dottore ha ispezionato le labbra esterne della mia vagina e poi le ha separate con le dita per esaminare l'interno. Ha misurato e fotografato le mie parti intime», ha scritto il Daily News .

Amanda ha trascorso quattro anni in una prigione italiana dopo essere stata condannata nel novembre 2007 per l'omicidio della sua ex coinquilina, la studentessa britannica Meredith Kercher, mentre vivevano insieme ad altre due donne in una casa condivisa nella piccola città di Perugia.

Amanda, che è stata soprannominata "Foxy Knoxy" dalla stampa e il suo allora fidanzato Raffaele Sollecito sono stati entrambi condannati per l'omicidio di Kercher nel 2009.

Ma Amanda è stata assolta dal crimine nel 2011 ed è tornata negli Stati Uniti, dopo aver trascorso quasi quattro anni in carcere. Si è rifiutata di tornare in Italia per un nuovo processo tre anni dopo - processo durante il quale è stata nuovamente condannata - prima che tale condanna fosse annullata dalla Corte Suprema italiana nel 2015.