29 nov 2024 15:54

"HO ASSOLDATO UN KILLER SUL WEB PER SEQUESTRARE E UCCIDERE I TUOI GENITORI" - IL 37ENNE ROMANO FRANCESCO SARNIERI È STATO CONDANNATO A TRE ANNI E SEI MESI AI DOMICILIARI PER LE MINACCE RIVOLTE ALLA SUA EX - ALLA DONNA, CHE LO AVEVA MOLLATO, AVEVA MOSTRATO UNA PRESUNTA TRANSAZIONE IN BITCOIN FATTA PER ASSUMERE UN KILLER SUL DARK WEB - LE MINACCE DEL 37ENNE: "PICCOLA PERSONA, SOFFRIRAI A VITA. HO SCELTO TE COME VITTIMA"