"IMPAGNATIELLO ARROTOLÒ IL TAPPETO E COPRÌ IL DIVANO CON UN TELO PRIMA DI UCCIDERE GIULIA" – SECONDO GLI INQUIRENTI, IL KILLER DI GIULIA TRAMONTANO PREPARO' LA SCENA DEL CRIMINE (CIOÈ IL SALOTTO DI CASA LORO) PRIMA DI UCCIDERE LA FIDANZATA, INCINTA DI SETTE MESI, CON 37 COLTELLATE - LA VICINA RICORDA CHE LA SERA DELL’OMICIDIO, IL 27 MAGGIO SCORSO, SENTÌ LA DONNA GRIDARE – LE RICERCHE DI ALESSANDRO IMPAGNATIELLO SU INTERNET: “QUANTO VELENO PER TOPI SERVE PER UCCIDERE UNA PERSONA”

Quando in aula proiettano l’immagine del corpo di Giulia Tramontano, avvolto in sacchi gialli della spazzatura e martoriato dal fuoco, Alessandro Impagnatiello, nella gabbia riservata ai detenuti, abbassa lo sguardo e singhiozza. Il pubblico e i giudici popolari davanti alla crudezza di quell’immagine sobbalzano. Sono le 10.06 e davanti alla Corte d’Assise parla un carabiniere della squadra Omicidi che ricostruisce minuto per minuto le indagini.

L’ex barman dell’Armani café non rialzerà più la testa per due ore e 12 minuti. Fino alle 12.18, quando la presidente Antonella Bertoja deciderà di fermare l’udienza per una pausa. Lui singhiozza, si tiene la testa, sembra piangere a dirotto. Per molti in modo quasi fin troppo plateale, artificiale. I capelli sono più corti, la barba curata rispetto a 24 giorni fa, quando aveva chiesto «scusa» alla famiglia Tramontano. […]

Il processo per l’omicidio di Giulia e del piccolo Thiago, che la ragazza portava in grembo da sette mesi, ripercorre le tappe di quei giorni drammatici. Dalla denuncia di scomparsa ai dubbi subito sollevati dal comandante dei carabinieri di Senago, Antonio Caretti, che sente puzza di benzina sull’auto del compagno e in aula descrive il video girato durante il primo sopralluogo nella casa di via Novella: i carabinieri chiedono al 30enne di svuotare lo zaino di pelle marrone che usa per andare al lavoro. Su un tavolo dispone un paio di guanti di lattice blu e un sacchetto con due bustine di veleno per topi. Il primo indizio che farà stringere il cerchio su di lui.

Le indagini, coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, ricostruiscono che già nel dicembre 2022 il barman ha effettuato ricerche sul web su come avvelenare Giulia: «Veleno per topi incinta»; «Veleno per gravidanza»; «Veleno per uomo». Il 7 gennaio 2023 è ancora più esplicito: «Quanto veleno per topi necessario per uccidere una persona». Il 5 febbraio, mentre in aeroporto attendeva l’atterraggio della compagna di rientro da Napoli, cerca informazioni su come acquistare cloroformio. Undici giorni dopo ne compra un flacone sotto falso nome. […]

Mentre gli investigatori ricordano che Giulia «è stata uccisa con 37 coltellate», Impagnatiello sobbalza tenendosi le mani sul viso. Il film del delitto ricostruisce la forte preoccupazione «per le sorti della donna incinta al settimo mese» espressa fin da subito dai carabinieri quando Impagnatiello si presenta per la denuncia.

Ma anche che il barman ha preparato la scena dell’omicidio: in sala, dove Giulia è stata uccisa a coltellate, non c’erano tracce di sangue sul divano, probabilmente coperto con un telo, e intonso era anche il tappeto. Il killer lo avrebbe arrotolato prima di uccidere. Gli esami con il luminol hanno evidenziato macchie di sangue sul pavimento.

In aula una vicina di casa racconta di aver sentito una lite provenire dall’appartamento intorno alle 19.30: «Urla di una donna, ma non stava chiedendo aiuto. Un minuto e mezzo dopo si sono interrotte». Per la procura potrebbe essere quello il momento in cui Impagnatiello ha colpito Giulia. Alla prossima udienza, protetta da un paravento, saranno sentite l’amante italo inglese e anche la madre della vittima […]

