"IO E LA MIA COMPAGNA FACCIAMO SESSO TRE VOLTE L'ANNO" - LA LETTERA DI UN UOMO DISPERATO AL QUOTIDIANO INGLESE "THE GUARDIAN": "QUANDO SIAMO IN INTIMITÀ, LEI RISPONDE SOLO AI MIEI STIMOLI E, DI SOLITO, IN MODO MOLTO SCHEMATICO. NON È INTERESSATA A ESPLORARE LA 'GAMMA' DI PIACERE E DIMENTICA LE COSE CHE LE HO RIPETUTAMENTE INSEGNATO SU CIÒ CHE MI ECCITA. IN PASSATO AVEVA ACCENNATO A..." - LA RISPOSTA DI UNA PSICOTERAPEUTA

Un lettore scrive al "The Guardian"

SESSO E NOIA

La mia compagna di 20 anni dice di non essere impaziente di fare sesso. Pur considerandomi un amante sensibile, la nostra relazione sessuale non si è mai sviluppata in modo adeguato fino a raggiungere una fase di apertura e benessere. Invece, la mia compagna risponde solo ai miei stimoli e di solito in modi molto schematici. Non è interessata a esplorare la sua gamma di piacere e “dimentica” le cose che le ho ripetutamente insegnato su ciò che mi interessa.

Gradualmente ho perso interesse in questo status quo insoddisfacente e ora facciamo sesso raramente, forse tre volte all'anno. Quando cerchiamo di parlarne, lei è aperta a considerare ciò che può interferire nella nostra vita sessuale, e ha vagamente accennato a un abuso storico. Ma nega di essere ansiosa e non vuole rivolgersi a un consulente (ha provato per circa due sedute).

È affettuosa quando siamo vestiti e “in piedi”, ma raramente cerca le mie coccole a letto. Sono attento a ciò che può essere in gioco nella sua vita passata e non voglio spingerla in alcun modo - né a farsi aiutare né a migliorare la nostra vita sessuale. Ma sono frustrato dalla discordanza tra ciò che si dice e ciò che accade fisicamente. Sono anche preoccupato che un matrimonio senza sesso possa essere insostenibile.

Risposta di Pamela Stephenson Connolly, psicoterapeuta

Perché, dopo tutti questi anni di poco sesso, usate la parola insostenibile? Una volta le è stato dato un indizio importante sull'“abuso storico”, ma questo rimane un mistero per lei. Parlate. Siate gentili. L'intimità non riguarda solo le questioni sessuali. Concentratevi sulla vostra intimità non sessuale e scoprite chi è veramente lei, e perché è ansiosa e spaventata. E perché si ritira.

Condividete i vostri veri sentimenti. Probabilmente ha bisogno di guarire. Anche se la consulenza potrebbe essere stata troppo impegnativa per lei a questo punto, voi potete aiutarla... e aiutare voi stessi.