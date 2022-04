"JOHNNY DEPP MI HA PENETRATA CON UNA BOTTIGLIA DI LIQUORE" - L'AVVOCATO DI AMBER HEARD ACCUSA PER LA PRIMA VOLTA L'ATTORE DI VIOLENZA SESSUALE NEL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE CHE SI STA SVOLGENDO IN VIRGINIA - "L'HA BLOCCATA CONTRO IL BAR. LE HA SCAGLIATO ADDOSSO LE BOTTIGLIE. L'HA TRASCINATA A TERRA SUI VETRI ROTTI. L'HA PRESA A PUGNI. A CALCI. LE HA DETTO CHE L'AVREBBE UCCISA E LA ODIAVA. E POI..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Gli avvocati di Amber Heard hanno affermato che Johnny Depp l'ha penetrata con una bottiglia di alcol in Australia nel 2015.

Martedì, l'avvocato di Heard, Elaine Bredehoft, ha detto alla giuria nel processo per diffamazione da 100 milioni di dollari di Depp: «L'ha bloccata contro il bar. Le ha scagliato addosso bottiglie e bottiglie. L'ha trascinata a terra sui vetri rotti. L'ha presa a pugni. L'ha presa a calci. Le ha detto che l'avrebbe uccisa, e la odiava. L'ha picchiata. E poi, l’ha penetrata con una bottiglia di liquore».

Mentre l'avvocato parlava, Depp scuoteva la testa come per dire: «No».

Il portavoce di Depp ha negato con veemenza: «Queste affermazioni fittizie non sono mai state fatte all'inizio delle accuse di Amber nel 2016, e sono emerse vantaggiosamente solo anni dopo, una volta che è stata citata in giudizio per diffamazione dopo aver sostenuto nel suo editoriale che era una vittima di "violenza sessuale"».

«Le parole sono fondamentali in un caso di diffamazione e, convenientemente, questa accusa è arrivata solo dopo. Questo segue lo schema delle sue affermazioni elaborate ed erronee che hanno continuato a cambiare ed evolversi nel tempo ai fini dello shock hollywoodiano in cui Amber ha dominato e che ha utilizzato per sfruttare un serio movimento sociale».

Gli avvocati di Depp hanno raccontato come una «profondamente turbata» Amber Heard abbia fatto di tutto per inseguire e corteggiare l'attore, prima di capovolgere la sceneggiatura e rimproverarlo continuamente.

L'avvocato di Depp, Camille Vasquez, ha dichiarato in apertura: «La signorina Heard è una persona profondamente turbata che manipola le persone intorno a lei».

Vasquez ha descritto come si sono incontrati per la prima volta nel 2009 sul set del film The Rum Diary. «Lo ha inseguito, lo ha corteggiato», ha detto Vasquez. «Ha fatto di tutto per conquistarlo interpretando la ragazza affettuosa e ha funzionato: si è innamorato perdutamente di lei».

«Ricorreva alla violenza fisica, gli lanciava oggetti, lo picchiava, gli diceva che era un codardo, non era abbastanza uomo perché non sarebbe rimasto a combattere con lei».

Ma la squadra di Heard ha raccontato una storia molto diversa. L'avvocato Elaine Charlson Bredehoft ha detto alla giuria che Depp è pieno di rabbia ed è «come un demone».

«Vedeva sua moglie Amber come sua madre e sua sorella che odia», ha detto Bredehoft, aggiungendo che la sua rabbia era «alimentata dall'alcol e dalle droghe». Vasquez ha detto che gli amici di Depp hanno visto «bandiere rosse dappertutto» e nel tempo «la vera signorina Heard ha iniziato a emergere».

«Lo rimproverava, gli urlava contro, lui cercava di placarla... ma succedeva sempre di nuovo».

Vasquez ha continuato: «Ha affrontato la signorina Heard nello stesso modo in cui faceva da bambino con la madre, ha cercato di scappare ma il suo tentativo di andarsene ha fatto infuriare la signorina Heard. La signorina Heard ha confuso la violenza e la rabbia con la passione», secondo Vasquez.

«Si scusava con gesti poetici come se la violenza dimostrasse quanto feroce e travolgente fosse il suo amore per lui». Vasquez ha detto: "Quando il signor Depp e la signorina Heard hanno viaggiato insieme, la sua squadra doveva prenotare una stanza in più per lui, per avere un posto dove andare quando la signorina Heard si infuriava».

Vasquez ha detto che il consulente matrimoniale dell'ex coppia avrebbe descritto Heard come «l'aggressore» nella relazione.

