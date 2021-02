11 feb 2021 12:15

"LEONOR LASCIA LA SPAGNA COME SUO NONNO" - BUFERA SULLA TV PUBBLICA SPAGNOLA “TVE” PER UN SOTTOPANCIA SUI REALI - L'OPPOSIZIONE RINGHIA: “EMITTENTE AL SOLDO DEL GOVERNO SOCIALISTA, ATTACCA LA CORONA” - IL TEMA È LA PARTENZA DELLA 15ENNE EREDE AL TRONO LENOR, FIGLIA DEL RE FELIPE E DELLA REGINA LETIZIA, PER UN PERIODO DI STUDI IN GALLES. A FAR DISCUTERE L’ACCOSTAMENTO ALL'ESILIO DI RE JUAN CARLOS AD ABU DHABI DOPO ESSERE STATO COINVOLTO IN DIVERSE INCHIESTE PER CORRUZIONE…