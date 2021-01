"LES WEXNER HA LASCIATO CHE EPSTEIN MOLESTASSE LE MODELLE NELLA SUA VILLA IN OHIO" – UNA NUOVA CAUSA ESPLOSIVA METTE NEI GUAI L’83ENNE EX MAGNATE DI "VICTORIA’S SECRET" ACCUSATO DI CONCEDERE LA SUA VILLA AL PORCONE PER VIOLENTARE LE RAGAZZE: "NON POTEVA NON SAPERE CHE EPSTEIN SI FINGEVA UN RECLUTATORE DI GIOVANI MODELLE PER IL BRAND DI INTIMO" - VIRGINIA GIUFFRE: "EPSTEIN MI CHIESE DI FARE SESSO CON WEXNER…"

DAGONEWS

leslie wexner

Il magnate di "Victoria's Secret" Les Wexner ha lasciato che l'ex amico Jeffrey Epstein abusasse delle ragazze nella sua gigantesca villa in Ohio. È l’ultima accusa emersa da un’esplosiva nuova causa depositata contro 83enne, finito più volte nel mirino per i legami con Epstein.

La denuncia presentata martedì sostiene per la prima volta che il magnate e sua moglie Abigail, 59 anni, non solo conoscevano la condotta di Epstein, ma gli hanno permesso di "usare la loro casa per i rapporti con le vittime". Secondo le accuse Wexner era così vicino a Epstein che "sapeva o avrebbe dovuto sapere" che il pedofilo si stava atteggiando a reclutatore di modelle per Victoria's Secret per molestare le ragazze.

victoria's secret

Le accuse bomba fanno parte di una causa degli azionisti intentata contro la leadership senior di L Brands, il rivenditore di moda globale fondato e guidato da Wexner fino alle dimissioni lo scorso maggio.

Secondo i documenti depositati presso la Delaware Chancery Court, lui e altri membri del consiglio non hanno fatto nulla per contrastare "la cultura misoginia, il bullismo le molestie e non hanno interrotto i legami con Jeffrey Epstein".

jeffrey epstein

Wexner ha assunto Epstein come suo gestore di denaro personale negli anni '90, ma l'anno scorso l’83enne ha affermato di “aver tagliato i ponti con il porcone nel 2007 dopo aver scoperto che lo aveva truffato, rubandogli almeno 46 milioni di dollari”. Tuttavia, la nuova causa sfida l'idea che Wexner fosse all'oscuro degli abusi sessuali di Epstein, descrivendo la coppia come inseparabile.

elizabeth musamanno, les wexner e stella maxwell nel 2016

La causa, presentata da Nancy Lambrecht per conto degli azionisti di L Brands, afferma che nel luglio 2019 è stata avviata un'indagine interna sui collegamenti tra Epstein e i Wexner. I due si sono incontrati a metà degli anni '80 “tramite amici che lo garantivano e lo raccomandavano”. All'inizio degli anni '90, Epstein ha infine assunto la gestione delle finanze di Wexner che gli diede in mano la procura del suo impero. Questo ha autorizzato Epstein a prendere in prestito denaro per suo conto, firmando dichiarazioni dei redditi e facendo investimenti e acquisti.

ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump

Una delle vittime di Epstein, l'artista Maria Farmer, ha affermato in un affidavit di essere stata molestata dal finanziere e da Ghislaine Maxwell nella villa di Wexner a New Albany.

La vittima, che all'epoca aveva 26 anni, ha affermato che Epstein una volta le disse: «Les mi ama, mi lascerà fare qualsiasi cosa».

Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Epstein, ha raccontato di essere stata indotta dal pedofilo a fare sesso con Wexner.

virginia giuffre' in lacrime

Un'altra vittima di Epstein, Alicia Arden, ha raccontato che Epstein l'aveva attirata in un hotel di Santa Monica nel 1997, sostenendo che era uno scout di modelle per Victoria's Secret. Quando fu nella stanza, Epstein cercò di palpeggiarla e sollevarle la gonna. Alla fine è scappata dopo che Epstein venne distratto da una telefonata.

annie farmer lex wexner con la modella stella maxwell virginia giuffre oggi jeffrey epstein stella maxwell per la nuova collezione di victoria's secret 2019 virginia roberts 1 jeffrey epstein a little saint james 2 annie farmer 2 jeffrey epstein a little saint james 3 jeffrey epstein IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell jeffrey epstein virginia roberts giuffre 2 virginia giuffre virginia giuffre virginia roberts giuffre 3 sfilata victoria's secret 1 sfilata victoria's secret 2 sfilata victoria's secret georgia fowler al victoria's secret fashion show del 2018