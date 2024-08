16 ago 2024 19:30

"LIFE" E LE STELLE DI HOLLYWOOD – TASCHEN DEDICA UNO STRAORDINARIO DOPPIO VOLUME ALLA STAGIONE IRRIPETIBILE DI HOLLYWOOD, DALLA GOLDEN AGE FINO AGLI ANNI ‘70 – L’EDITORE RIVELA: “C’È VOLUTO UN INTERO ANNO SOLTANTO PER LE RICERCHE VISTO CHE L’ARCHIVIO CONTIENE MILIONI DI IMMAGINI. L’IDEA DI FONDO ERA QUELLA DI RACCONTARE LA MECCA DEL CINEMA IN TUTTE LE SUE FORME: DAL GLAMOUR ALLE STORIE. UN SINGOLO CAPITOLO È DEDICATO A STEVE MCQUEEN E AL SUO RAPPORTO CON L’AUTOMOBILE. IL FOTOGRAFO DI "LIFE" VISSE CON LUI PER SETTIMANE PER REALIZZARE IL SERVIZIO…”