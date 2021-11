8 nov 2021 19:48

"LA MAGLIA IN ONORE DI PAPA' E' UN VANTO MA NOI EREDI NON ABBIAMO MAI DATO IL CONSENSO A QUESTA OPERAZIONE” - DIEGO MARADONA JR. SI SCONTRA CON IL NAPOLI PER LA MAGLIA CELEBRATIVA CON IL VOLTO DEL “PIBE DE ORO” - “L’AUTORIZZAZIONE È STATA FIRMATA DA STEFANO CECI, CHE È STATO IL MANAGER DI PAPÀ. ADESSO PERÒ NON LO È PIÙ. MI FA STRANO CHE UNA SOCIETÀ SERIA COME IL CALCIO NAPOLI ABBIA DATO CREDITO A QUESTA PERSONA"