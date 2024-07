"MAMMA, MI HANNO ACCOLTELLATO!" - IL RACCONTO DELL'ATTENTATO ALL'ASILO NIDO DI SOUTHPORT, VICINO LIVERPOOL, IN CUI SONO STATI BRUTALMENTE UCCISI DUE BAMBINI - UN 17ENNE, ARRIVATO IN TAXI CON UNA MASCHERA SUL VOLTO, HA FATTO IRRUZIONE IN UNA NURSERY, DOVE ERA IN CORSO UNA FESTA, E HA ACCOLTELLATO I PRESENTI (CI SONO ALTRI 11 FERITI, TRA CUI DUE ADULTI CHE STAVANO PARTECIPANDO A UN WORKSHOP DI YOGA: SEI DI LORO LOTTANO TRA LA VITA E LA MORTE) - LA POLIZIA ESCLUDE LA PISTA TERRORISTICA E INDAGA SUL MOVENTE, “ANCORA OSCURO” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

southport, 17enne accoltella bambini in un asilo nido 3

“Mamma! I’ve been stabbed ! Mi hanno accoltellato!”. È quasi mezzogiorno nella soleggiata Southport, placida città costiera 35 chilometri a nord di Liverpool, e una bambina di dieci anni si precipita su Hart Street. Sanguina, la maglietta è zuppa di rosso. La madre urla, chiede “aiuto! Mia figlia è stata ferita”, racconta una testimone locale, Debrah Parker. Altri piccoli fuggono in strada. Un’altra mamma arriva poco dopo, a cordone della polizia già installato: gli agenti la fanno passare.

E chi rimane dietro, può solo ascoltare il pianto del suo immane dolore: “È mia figlia! È mia figlia!”. È solo la prima, terribile istantanea di questo “film dell’orrore”, come lo bollano i residenti di Southport, quasi 100mila abitanti. […]

southport, 17enne accoltella bambini in un asilo nido 1

La polizia conferma due bambini brutalmente uccisi, o più probabilmente bambine secondo le testimonianze, altre sei che lottano tra la vita e la morte, oltre a tre bimbi ricoverati in ospedale con due adulti. Il sospettato della mattanza è un 17enne, arrestato e ancora senza nome, del vicino villaggio di Banks e originario di Cardiff.

Arrivato in taxi, in felpa con cappuccio nero e maschera sul volto, prima di irrompere nell’asilo nido dove 25 bambini e altri adulti stanno partecipando a un workshop estivo di yoga, braccialetti e danza sulle note della superstar americana Taylor Swift. Il giovane apre la porta e con un grosso coltello, poi sequestrato, fa mattanza di piccoli innocenti. […]

southport, 17enne accoltella bambini in un asilo nido 10

[…] L’aggressore scappa, un genitore lo insegue con la prima arma che trova nell’asilo: un martello. Ma la polizia lo arresta. […] La polizia non segue la pista terrorista, non cerca altri sospetti e sta indagando sul movente, “ancora oscuro”. Di certo, “il Regno Unito è profondamente sotto choc per questa orrenda tragedia”, ha commentato il primo ministro Sir Keir Starmer, “è quasi impossibile comprendere il dolore che stanno provando le famiglie”.

Re Carlo III e Queen Camilla inviano le più sentite condoglianze per una “aggressione incredibilmente orrenda”. La capa della polizia del Merseyside, Emily Spurrell, quasi si commuove: “Sono distrutta. Accoltellare in maniera così efferata bambini indifesi è qualcosa di inconcepibile e ripugnante”.

southport, 17enne accoltella bambini in un asilo nido 11

Invece è accaduto, in un Paese dove troppi giovani girano con i coltelli. A Londra nel 2023, su 112 omicidi, 72 vittime sono state accoltellate. Gli attacchi all’arma bianca nella capitale (14.626 l’anno scorso) sono in crescita del 20%. Se si cammina per il lungomare di Margate, in Kent (dall’altra parte del Paese), ci sono cassette “anonime” per convincere i teenager ad abbandonare lame e sciabole. […]

