"MI FAI SCHIFO COME DONNA" - STOICA IONEL ALIN, IL MALVIVENTE ROMENO FERMATO NEL 2021 MENTRE CERCAVA DI RAGGIUNGERE IL SUO PAESE NATALE PER EVADERE DAI DOMICILIARI, È FINITO A PROCESSO PER MALTRATTAMENTI CONTRO LA COMPAGNA, CHE ALL'EPOCA ERA IN AUTO CON LUI ALL'EPOCA DELL'ARRESTO - IL "SAMURAI", QUESTO IL SOPRANNOME DEL GIOVANE, CHE VIVEVA AD ACILIA, AVREBBE RESO LA SUA VITA UN INFERNO, TRA INSULTI, MINACCE, BOTTE E "MORSI SULLA FACCIA"

Estratto dell'articolo di Giulio Pinco Caracciolo per "Il Messaggero"

maltrattamenti 5

Ha aggredito la ex compagna picchiandola e arrivando addirittura a morderle la faccia e a colpirla con violenti calci sulla schiena. Ora, per Stoica Ionel Alin, 23enne romeno conosciuto negli ambienti della malavita capitolina con il soprannome di "Samurai" […], già finito nei guai per una rapina, si apre una nuova grana giudiziaria. Ieri mattina a piazzale Clodio è stato disposto per lui il rinvio a giudizio con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della giovane, che all'epoca aveva 22 anni. […] «Calci e morsi in viso e sulla schiena», si legge nel capo d'imputazione. I fatti vanno dal 2019 al 2021. […]

maltrattamenti 6

GLI INSULTI

Non solo le botte. Abitualmente l'imputato mortifica la compagna con insulti e pesanti umiliazioni, del tipo: «Mi fai schifo come donna». […] Eppure è proprio insieme a lei che Stoica viene fermato alla frontiera a novembre 2021 intento a fuggire verso la Romania dopo essere evaso dagli arresti domiciliari dalla sua abitazione di Acilia dove sta scontando la pena per una rapina a mano armata avvenuta nel 2020. […]

fuga samuray

Alle porte di Verona, nel piccolo comune di Malcesine, i carabinieri intercettano la vettura e iniziano a seguirla. Ma il pedinamento dei militari dura poco. Stoica si accorge della presenza della volante e dà il via a un rocambolesco, quanto pericoloso, inseguimento. "Samurai" schiaccia il piede sull'acceleratore, sperona i militari e percorre chilometri di strada sulla Gardesana, piombando contro un muro della provinciale. A bordo anche la ex compagna e un altro pregiudicato 26enne di Pomezia.

fuga samuray

L'impatto è devastante, ma il romeno scende dal mezzo per continuare la fuga a piedi. Poche ore dopo viene rintracciato in un ristorante di Malcesine, tradito da un tatuaggio molto riconoscibile sul braccio destro. Bloccato e arrestato dai militari, confessa l'intenzione di raggiungere la Romania passando dalla frontiera. Il personale del X Distretto notifica quindi a Stoica l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Una lunga lista di reati, quella a carico dell'imputato, che va dalla rapina alla resistenza a pubblico ufficiale. Ieri si è aggiunta anche la richiesta di rinvio a giudizio per i maltrattamenti nei confronti della donna.

maltrattamenti 4

LE MINACCE

Dalle carte emerge un episodio in particolare da approfondire per chiarire se, all'epoca, la decisione della donna di seguire Stoica sia stata presa in totale libertà, oppure per paura di eventuali gravi conseguenze. Il 22 ottobre 2021 infatti, ovvero solo due giorni prima del tentativo di fuga verso la Romania, Stoica «minaccia di buttarsi dal balcone e di volersi suicidare si legge nel capo d'imputazione accusando la vittima di essere la causa del suo malessere e tentando di convincerla a rientrare in casa, per poi inseguirla all'interno dell'abitazione brandendo un coltello». […]

ARTICOLI CORRELATI

maltrattamenti 3 maltrattamenti 2 maltrattamenti 1 bastonate 1