"MI TRATTANO PEGGIO DI HANNIBAL LECTER!" - GHISLAINE MAXWELL AFFERMA CHE LE SUE CONDIZIONI CARCERARIE SONO ADATTE A UN SERIAL KILLER: "NON RAPPRESENTO NESSUNA MINACCIA PER NESSUNO" - AL SUO TERZO TENTATIVO DI LIBERTA’ SU CAUZIONE, GLI AVVOCATI AFFERMANO CHE LA MAXWELL È VITTIMA DI SESSISMO PERCHÉ GAZLEOTTI MASCHI DI ALTO PROFILO COME BILL COSBY, HARVEY WEINSTEIN E JOHN GOTTI HANNO RICEVUTO LA LIBERTÀ SU CAUZIONE MENTRE LEI NO…

PROCESSO MAXWELL

Ghislaine Maxwell ha affermato che il suo trattamento in prigione sia così grave che sarebbe "adatto per Hannibal Lecter".

La presunta signora di Jeffrey Epstein ha dichiarato che le condizioni della sua carcerazione sarebbero appropriate per il serial killer immaginario de "Il silenzio degli innocenti" ma inappropriati per una vecchia di 59 anni che non rappresenta una minaccia per nessuno.

L’esposto è stato presentato in un documento di 31 pagine depositato presso la corte d'appello del Secondo Circuito di New York da parte degli avvocati di Maxwell mentre cercavano di ribaltare il rifiuto di un giudice riguardo il suo terzo tentativo di ottenere la libertà su cauzione.

HANNIBAL LECTER

Nel film vincitore dell'Oscar "Il silenzio degli innocenti", Lecter, interpretato da Sir Anthony Hopkins, è detenuto nella sua cella al Baltimore Hospital for the Criminally Insane. Nel film la cella aveva pareti di vetro rinforzate con fori in modo da poter parlare ai visitatori, con un tavolo per scrivere e dei materiali artistici che usava per fare disegni e appenderli alle pareti.

Il giudice Alison Nathan all'inizio di questo mese ha nuovamente rifiutato le richieste Maxwell e ha detto che rimaneva il rischio di una fuga da parte sua.

Gli avvocati di Maxwell si sono ripetutamente lamentati del suo trattamento nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, dove è detenuta fino al processo che dovrebbe iniziare a luglio.

Le ultime affermazioni sono state fatte in una lettera da David Oscar Markus, uno degli avvocati di Maxwell, dove ha definito le sue condizioni "da incubo". Markus ha detto che la sua cliente sta perdendo i capelli e peso perché, a detta dei documenti presentati al tribunale, il cibo della prigione è immangiabile, l'acqua dei rubinetti è torbida e inoltre Maxwell è tenuta in isolamento dove viene svegliata ogni 15 minuti da una torcia.

LA CELLA DI HANNIBAL LECTER

L’avvocato ha continuato spiegando: “Sebbene sia una prigioniera modello che non rappresenta un pericolo per la società e non abbia fatto letteralmente nulla per sollecitare un trattamento “speciale”, Maxwell è tenuta in isolamento - condizioni adatte per Hannibal Lecter ma non per una donna di 59 anni.”

Markus ha affermato in tribunale che gli uomini di alto profilo che sono stati detenuti dai pubblici ministeri federali sono stati trattati in modo molto diverso da Maxwell, accusandoli di sessismo: “La verità è che agli uomini ricchi accusati di reati simili o più gravi, molti dei quali hanno legami con l'estero, viene regolarmente concessa la libertà su cauzione in modo che possano prepararsi per il processo: Bernie Madoff; Harvey Weinstein; Bill Cosby; John Gotti; Dominique Strauss-Kahn; Adnan Khashoggi. La lista potrebbe continuare all'infinito. In ogni caso, il tribunale ha stabilito condizioni di garanzia ragionevoli e gli imputati sono apparsi, nonostante simili argomenti da parte del governo, che l'imputato doveva affrontare gravi accuse o che le prove erano solide o che aveva legami con l'estero o che aveva una grande ricchezza. La signora Maxwell ha diritto alla stessa opportunità degli imputati maschi per preparare la sua difesa”.

HARVEY WEINSTEIN

Maxwell, che è accusato di agire come la “signora” di Epstein, trovandogli giovani donne da abusare e poi “addestrandole” a soddisfare i suoi desideri, è stata arrestata lo scorso 2 luglio, quasi un anno dopo la sua morte. Markus afferma che Maxwell stava "vivendo pacificamente" nella sua casa da 1 milione di dollari nel New Hampshire - che ha acquistato tramite una società anonima per mascherare la sua identità - quando è stata arrestata da una "squadra SWAT" dell'FBI nel luglio dello scorso anno. Aggiungendo che “l’effetto Epstein” aveva “offuscato il giudizio dei pubblici ministeri sull'accusa della signora Maxwell perché necessitavano di un capro espiatorio” dopo che Epstein si è impiccato in cella in attesa del processo.

MAXWELL E EPSTEIN

In un altro passaggio piuttosto sorprendente, la lettera di Markus dice: "Forse mai nella storia del sistema giudiziario statunitense gli imperativi di pubbliche relazioni del governo hanno consentito un trattamento così selvaggiamente inappropriato e incostituzionale di un essere umano innocente". In un linguaggio similmente iperbolico, Markus afferma: " La detenzione continuata della signora Maxwell sarebbe stata un errore in qualsiasi momento della storia di questa nazione, anche quando il furto di una tozzo di pane era considerato un crimine”. Aggiungendo che "ora è particolarmente ingiustificato" a causa della pandemia di coronavirus.

Un aspetto positivo delle condizioni di Maxwell evidenziate dalla lettera di Markus è che la prigione stia riscaldando adeguatamente i suoi pasti al microonde, mentre in precedenza venivano surriscaldati, facendo sciogliere la plastica nel cibo e rendendolo immangiabile.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

All'inizio di questa settimana Maxwell è stata colpita da due nuove accuse di cospirazione per traffico sessuale e traffico sessuale di un minore. Ora deve affrontare otto accuse e si è dichiarata non colpevole per le sei precedenti. I suoi avvocati questa settimana si sono lamentati delle nuove accuse con l'avvocato Bobbi Sternheim definendole uno "scioccante e ingiusto abuso di potere" poiché si avvicina così tanto al suo processo.