30 mag 2021 10:20

"MIA FIGLIA È VIVA, SI TROVA IN BELGIO, L’HO SENTITA L’ALTRO IERI" - PARLA IL PADRE DI SAMAN ABBAS, LA 18ENNE PACHISTANA SCOMPARSA NEL NULLA A NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DOPO AVER RIFIUTATO UN MATRIMONIO COMBINATO. L'UOMO, SHABBAR ABBAS, CHE È INDAGATO, IN QUESTO MOMENTO SI TROVA IN PAKISTAN INSIEME ALLA MOGLIE – LA SUA VERSIONE NON CONVINCE GLI INQUIRENTI CONVINTI CHE LA RAGAZZA SIA STATA UCCISA…