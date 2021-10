15 ott 2021 11:17

"MIAMI VUOLE DIVENTARE LA CAPITALE MONDIALE DELLE CRIPTOVALUTE" - IL SINDACO FRANCESCO SUAREZ STA PREPARANDO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI COMUNALI DI ESSERE PAGATI IN BITCOIN E AI CONTRIBUENTI DI VERSARE LE TASSE CON LO STESSO SISTEMA - PER IL PRIMO CITTADINO SI TRATTA DI UNA "PRIORITA'": "SE FOSSIMO STATI IN GRADO DI ACQUISTARNE QUANDO HO INSERITO LA RISOLUZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO, IL CAPITALE SAREBBE AUMENTATO DEL 30-40%"