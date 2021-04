"MIO FIGLIO NON HA FATTO NIENTE, ARRESTATE ME. CI VADO IO IN GALERA"

CIRO GRILLO VICINO AL RINVIO A GIUDIZIO: DOVRA' RISPONDERE DELL'ACCUSA DI STUPRO - I MAGISTRATI HANNO INTERCETTATO PARVIN TADJIK, MOGLIE DI BEPPE GRILLO, ANCHE DOPO LA SUA TESTIMONIANZA. DORMIVA NELL'APPARTAMENTO ACCANTO ED EVIDENTEMENTE IL SUO "NON HO SENTITO NULLA" NON HA CONVINTO I MAGISTRATI - ANCORA DA CHIARIRE SE C'E' STATA VIOLENZA SULLA SECONDA RAGAZZA: IN UN'IMMAGINE LA SI VEDE ADDORMENTATA SUL DIVANO, MENTRE UNO DEI 4 RAGAZZI LA UMILIA - LE FOTO E I VIDEO ESPLICITI...

BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO

(ANSA) - "Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi...io voglio chiedere chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo.Allora perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente, non c'è stato niente perché chi viene sturpato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano. Se non avete arrestato mio figlio arrestate me perché ci vado io in galera". Così Beppe Grillo si sfoga in un video su fb.

