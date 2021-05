"IL MIO LAVORO E’ SODDISFARE SESSUALMENTE LE MIE MOGLI" – MISCHECK NYANDORO, 66ENNE SCOPONE E VETERANO DI GUERRA DELLO ZIMBABWE, RACCONTA IL SUO "PROGETTO DI POLIGAMIA" COSTELLATO DA 151 FIGLI E 16 MOGLI: "HO COMPORTAMENTI SESSUALI DIVERSI A SEOCNDA DELL’ETA’ DELLE MIE MOGLI" – STA PENSANDO DI TROVARE ALTRE CONSORTI VISTO CHE LE PIÙ MATURE SI SONO ROTTE LE PALLE: SI LAMENTANO PERCHE 'LUI VUOLE FARE TROPPO SPESSO SESSO…

DA www.leggo.it

Padre di 151 figli e marito di 16 donne ha dichiarato di non lavorare perché il suo lavoro è quello di soddisfare le sue donne sessualmente.

Misheck Nyandoro, 66 anni, dice che ogni notte va a letto con quattro delle sue mogli, un'attività che lo occupa a tempo pieno e che potrebbe diventare ancora più impegnativa visto che sarebbe in prossimità di sposare la 17esima moglie.

Il veterano di guerra in pensione dello Zimbabwe si è vantato del suo "progetto di poligamia" iniziato 38 anni fa, dicendo al quotidiano locale The Herald: «Quello che sto facendo qui è completare il mio progetto. Un progetto di poligamia che ho iniziato nel 1983 e non intendo fermare finché la morte non mi porterà via».

Il suo è un piano ben preciso e studiato nel dettaglio: ogni notte seleziona delle camere da letto e di volta in volta soddisfa le sue mogli.

«Questo è il mio lavoro. Non ne ho altro», ha detto spiegando di essere molto viziato dai suoi stessi figli che si occupano di lui e gli fanno molto regali.

Poi ha ammesso di essere molto premuroso nei confronti delle sue mogli: «Modifico il mio comportamento in camera da letto per adattarlo all'età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con i giovani come faccio con i più grandi». L'uomo afferma che le sue mogli sono tutte molto soddisfatte ma ora sta pensando a trovarne altre più giovani perché le più mature si lamentano del fatto che lui vuole fare troppo spesso sesso con loro.