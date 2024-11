"MOLTI TRANS E TRAVESTITI PIPPANO E SI PROSTITUISCONO" - MIRKO DE CARLI, CANDIDATO DELLA LEGA (MA ISCRITTO AL PARTITO DI ADINOLFI) ALLE REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA, APRE LE VALVOLE ALLA "ZANZARA": "I TRANSESSUALI SONO DEI DISTURBATI CHE HANNO BISOGNO DI CURE. I TRAVESTITI SONO PEGGIO - LE COPPIE GAY? NON SONO UNA FAMIGLIA, MA SOLO DUE CHE SI INCULANO. NON VENGANO A CHIEDERE DIRITTI CHE NON MERITANO - L'ABORTO È UN OMICIDIO VA PUNITO CON LA GALERA" - CILIEGINA SULLA TORTA (DI MERDA) "CUCINATA" A PAROLE DA DE CARLI: L'ELOGIO AL DUCE...

Il candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna Mirko De Carli (Popolo della Famiglia) ne spara una dietro l’altra ai microfoni de La Zanzara a Radio24 passando dall’aborto alle coppie omosessuali per arrivare alla droga: “Una donna che sceglie di abortire commette un omicidio e nel mio stato ideale va punita con la galera esattamente come si fa per i reati gravi.

Poi propone l’aborto free: “Togliamo l’aborto a partire dall’Emilia Romagna dove, al contrario, lo favoriscono. Abbiamo bisogno di bimbi da far nascere non da uccidere. Quelli che votano per noi sono quelli che hanno il pisello duro e vogliono andare a letto con una donna per fare un figlio”.

“La donna? Deve essere obbligata a sentire il battito del feto”. Poi l’attacco alle coppie omosessuali: “Sono contro natura e comunque non sono una coppia né tanto meno una famiglia, sono solo due che si inculano. Non vengano a chiedere diritti che non meritano”.

“I transessuali? Sono persone disturbate che non hanno bisogno di diritti ma di cure. “I travestiti? Sono ancora più disturbati perché vogliono che il loro travestimento venga riconosciuto dallo stato come un valore identitario. Io uomo mi vesto donna e mi devi dire che sono donna? Ma tu sei scemo io non ti ascolto ti do due ceffoni”.

Poi aggiunge: “Molti di questi spostati come trans e travestiti usano sostanze, pippano e molti si prostituiscono come le zoccole. La droga leggera? "È merda, non la faremo mai arrivare da nessuna parte, dobbiamo chiudere quei negozietti che la vendono. Dalla canna si arriva all’eroina. Andate a San Patrignano, viva San Patrignano!". Poi conclude con un elogio a Mussolini: “Se fossi sindaco a Predappio intitolerei una statua al Duce che è il personaggio Italiano più conosciuto al mondo”.

