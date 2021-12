22 dic 2021 17:51

"IL MONDO CI SEGUIRA'" - IN ISRAELE VIA LIBERA ALLA QUARTA DOSE PER OVER 60, PERSONALE MEDICO E IMMUNODEPRESSI - SARA' SOMMINISTRATA DOPO 4 MESI DALLA TERZA - NAFTALI BENNETT: "CONTINUEREMO A ESSERE PIONIERI NELLA LOTTA AL VIRUS. INTENDIAMO FARE DI TUTTO PER VINCERE CONTRO LA VARIANTE OMICRON" - GLI FA ECO IL MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO, CHE CONFERMA: "UNA QUARTA DOSE SARA' NECESSARIA"