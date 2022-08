LA "MUSERUOLA" BIOLOGICA – A SAN DIEGO, NEGLI STATI UNITI, UNA DONNA HA VISTO IL SUO CANE TORNARE A CASA CON UN SERPENTE AVVOLTO SUL MUSO E, IN PARTE, FRA I DENTI – PER LIBERARE L'ANIMALE DALLA MORSA È STATO NECESSARIO L'INTERVENTO DI UN ESPERTO CHE… – VIDEO

GUARDA QUI IL VIDEO

Fulvio Cerruti per www.lastampa.it

cane con serpente a san diego

Tornare a casa e trovare il proprio cane con un serpente avvolto sul muso e, in parte, fra i denti. Un vero e proprio choc per una donna che vive a San Diego, negli Stati Uniti, ma che non ha perso la calma e ha chiamato un professionista esperto di serpenti.

Così a casa della donna è arrivato Bruce Ireland, un uomo che offre i suoi servizi per rimuovere gratuitamente i serpenti quando finiscono in luoghi inadatti. «Ogni volta che vengo chiamato è per qualcosa di interessante, e anche in questo caso lo era» ha raccontato l’uomo che ha filmato il suo intervento pubblicandolo poi su TikTok.

Nonostante lo spavento, Ireland ha assicurato che entrambi gli animali stavano bene dopo il disastroso incontro: il serpente non era velenoso e, anche se il cane lo ha preso in bocca, il rettile ne è uscito praticamente illeso.

cane con serpente a san diego

Non è ben chiara la dinamica dell’accaduto, ma l’ipotesi più probabile è che il cane, che è abituato a scoprire il mondo con il suo naso, si sia avvicinato a quell’essere “strano” e sia finito per ritrovarselo attorno al muso. Alla fine, probabilmente, i momenti peggiori li ha passati la sua proprietaria che si è presa un brutto spavento.

cane con serpente a san diego cane con serpente a san diego