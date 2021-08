"NO GREEN PASS", FATEVENE UNA RAGIONE: DA SETTEMBRE PER SPOSTARSI IN ITALIA SERVIRA' IL CERTIFICATO - OBBLIGATORIO SU TRENI A LUNGA PERCORRENZA (MA NON SUI REGIONALI), SUGLI AEREI E SULLE NAVI ADIBITE A TRASPORTO INTERREGIONALE, A ECCEZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA, DOVRA' ESSERE ESIBITO ANCHE SUGLI AUTOBUS CHE COLLEGANO PIU' DI DUE REGIONI - ACCESSO LIBERO INVECE SUI BUS URBANI, SULLE METROPOLITANE E SUI TRAM...

Chi rientra dalle vacanze dovrà mostrare il green pass prima di salire a bordo di treni, aerei o navi a lunga percorrenza. Non sarà invece necessario esibire il certificato su autobus, metropolitane o treni locali. Le novità introdotte dal decreto legge dello scorso 5 agosto entrano in vigore dal 1° settembre. I controlli verranno effettuati prima di salire a bordo. Anche per chi rientra in Italia dall’estero resta l’obbligo di green pass. Chi arriva dall’estero deve anche compilare il Passenger locator form digitale (dPLF), un modulo con cui vengono raccolte informazioni per permettere alle autorità sanitarie di contattare i viaggiatori nel caso in cui siano stati esposti al Covid.

Per viaggiare sui treni a lunga percorrenza come Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità dal 1° settembre è obbligatorio il green pass. La capienza dei treni sarà aumentata dal 50% all’80%. Per ora invece non è necessario esibire la certificazione se si viaggia su treni regionali. Il green pass è obbligatorio anche per tutti gli aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, a prescindere dal fatto che si viaggi su tratta nazionale o internazionale.

Il green pass è obbligatorio anche per salire a bordo di navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad eccezione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. Questo significa che se state tornando dalla Sardegna avrete bisogno della certificazione, se tornate dalla Sicilia invece dipende dalla traversata. Se vi imbarcate da Messina e siete diretti a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) non serve, poiché i mezzi che fanno la spola tra Sicilia e Calabria sono considerati come trasporto pubblico locale. Se invece prendete il traghetto a Palermo e sbarcate a Napoli dovrete esibire il green pass.

L’obbligo di green pass dal 1° settembre vale anche per gli autobus che effettuano servizio di trasporto su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e sugli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, fatto salvo per quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Questo significa che se si prende l’autobus in città il green pass non serve, invece è obbligatorio per chi, ad esempio, viaggia con FlixBus.

Su autobus urbani, metropolitane o tram al momento non è previsto l’uso del green pass. Anche gli aliscafi e i traghetti che garantiscono il collegamento con le isole minori sono considerati trasporto locale. In tutti questi casi, anche se non serve la certificazione verde, è necessario rispettare il distanziamento e indossare la mascherina, come in qualsiasi ambiente chiuso.

L'obbligo del green pass per gli spostamenti in Italia con aerei, treni o navi a lunga percorrenza non vale per i bambini sotto i 12 anni, dal momento che appartengono a una fascia d’età che al momento è esclusa dalla campagna di vaccinazione. L’esenzione vale anche per tutti coloro che sono esonerati dalla vaccinazione per motivi di salute.

Per chi rientra in Italia dall’estero le regole sono sempre le stesse. È necessaria una certificazione verde che attesti che il viaggiatore ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, è guarito dal Covid o ha fatto un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell'ingresso in Italia con esito negativo.

Anche chi ha una certificazione che attesta la somministrazione della prima dose di vaccino deve sottoporsi al tampone prima di rientrare. I bambini sotto i 6 anni invece sono esentati. All’arrivo i viaggiatori che rientrano in patria devono presentare anche il modulo Passenger Locator Form.

I gestori dei servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre a lunga percorrenza dal 1° settembre devono verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle regole introdotte dal decreto del 5 agosto 2021. Chi sarà trovato senza green pass avrà una sanzione che va da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro.

