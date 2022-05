"NON AVRO' L'AFFIDO DEI BAMBINI. ME NE VADO" - IL MARITO DI SAMANTHA MIGLIORE, LA DONNA MORTA DOPO ALCUNE INIEZIONI DI SILICONE AL SENO, HA DECISO DI TORNARSENE IN GERMANIA, DOVE AVEVA VISSUTO E LAVORATO PER QUATTORDICI ANNI PRIMA DI MOLLARE TUTTO PER AMORE - "I SERVIZI SOCIALI MI HANNO FATTO CAPIRE CHE GLI OTTO MESI DI CONVIVENZA SONO CONSIDERATI UN PERIODO TROPPO BREVE PER OTTENERE L'AFFIDO"...

Benedetta Centin per il corriere.it

Rimasto senza la compagna che aveva sposato solo il mese prima – e cioè Samantha Migliore, morta il 21 aprile nella sua casa di Maranello, Modena, dopo alcune iniezioni al seno -, Antonio Bevilacqua aveva fatto sapere di essere pronto a prendersi cura dei cinque figli della donna. Tutti minorenni, dai cinque ai diciassette anni. Ma il 35enne non otterrà l’affidamento di bambini e ragazzi. Non ci sono i presupposti. E così ha deciso a malincuore di tornarsene in Germania, dove aveva vissuto e lavorato per quattordici anni prima di mollare tutto per amore e trasferirsi nel Modenese.

Il racconto in televisione: «Non sono sufficienti 8 mesi»

È stato lui stesso a raccontarlo alla trasmissione tv "Storie Italiane", spiegando la ragione della rinuncia ai suoi propositi. «I servizi sociali di Maranello mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l’affido dei bambini – le parole del vedovo - Gli otto mesi di convivenza che abbiamo avuto sono considerati un periodo di tempo troppo breve per poter ottenere l’affido».

L’uomo aveva conosciuto la giovane mamma in Rete nel 2021. Si erano innamorati e avevano deciso in breve tempo di vivere assieme. E sposarsi. Ma otto mesi sono appunto troppo pochi per fare il genitore adottivo (i cinque sono frutto di due precedenti relazioni).

«Ci sarò sempre per i ragazzi, li amo, farò di tutto per loro, sono la mia famiglia, anche se ho preso la decisione di andare all’estero a lavorare – ha riferito il 35enne durante la diretta tv - continuerò la vita come se Samantha fosse con me». A prendersi cura dei cinque figli della Migliore sarà ora la famiglia d’origine della donna che abita in Campania. Non è escluso che i minori, terminate le scuole a Maranello, vengano trasferiti di regione. A casa appunto dei parenti.

La morte di Samantha MIgliore e l’inchiesta

Bevilacqua, di suo, che in Germania ha lasciato amicizie e conoscenze, potrebbe tornare al suo lavoro di cuoco. Ha già fatto le valigie per allontanarsi dall’Italia. Anche attraverso il suo legale, l’avvocato Daniele Pizzi, ha comunque fatto sapere che rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e che seguirà il processo, dando disponibilità a fornire la sua versione dei fatti su quanto accaduto quel maledetto giorno quando in casa si era presentata Pamela Andress per effettuare quel ritocchino al seno della compagna che lavorava come addetta alle pulizie per una cooperativa.

Andress ora si trova ora indagata a piede libero per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato. «Non l’ho mandata via io dopo che Samantha ha iniziato a stare male, è stata lei ad andarsene di sua volontà» ha chiarito Bevilacqua smentendo delle voci recenti.

