23 apr 2022 20:14

"NON CI ARRENDEREMO MAI. I RUSSI SONO COME I NAZISTI” – ZELENSKY TIENE UNA CONFERENZA STAMPA NELLA METROPOLITANA DI KIEV E FA IL SOLITO SHOW: “NON HO DIRITTO AD AVER PAURA, PERCHÉ IL NOSTRO POPOLO HA MOSTRATO DI NON AVERE PAURA DI NULLA. NON ME NE ANDRÒ MAI DA KIEV. VOGLIO VEDERE PUTIN PER UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA! – “SE ARRIVANO ARMI, IL DONBASS PUÒ TORNARE NELLE NOSTRE MANI”. POI AUSPICA UNA “MEDIAZIONE DEL VATICANO” – INTANTO DOMANI A KIEV ARRIVA IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN… - VIDEO