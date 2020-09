18 set 2020 19:26

"NON È COLPA NOSTRA SE GLI CADE L’OCCHIO!" – PROTESTE DELLE STUDENTESSE AL LICEO SOCRATE DI ROMA CHE SI SONO RIBELLATE ALLA RICHIESTA DELLA VICEPRESIDE DI NON INDOSSARE MINIGONNE: I BANCHI SONO STATI TOLTI PER RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO E, SECONDO LA DOCENTE, LE GONNE TROPPO CORTE ATTIREREBBERO GLI SGUARDI DEI PROFESSORI E DEI COMPAGNI DI SESSO MASCHILE – LE RAGAZZE NON CI STANNO E…