6 apr 2021 16:01

"NON POTEVO VISUALIZZARE SU UN PC I DOCUMENTI RIGUARDANTI IL SEGRETO DI STATO" - LA DIFESA DI WALTER BIOT, L'UFFICIALE DI MARINA ARRESTATO PER SPIONAGGIO - L'AVVOCATO: "NON AVEVA ACCESSO AD ALCUN TIPO DI DOCUMENTO CHE RIGUARDA LA SICUREZZA DELLO STATO O STRATEGICO IN TEMA ANCHE DI OPERAZIONI MILITARI. VUOLE DIMOSTRARE CHE NON E' MAI STATO A NESSUN RICEVIMENTO IN AMBASCIATE O CONSOLATI CON PERSONALE STRANIERO"