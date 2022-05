"NON SEGUO ORDINI STUPIDI. SEMPLICEMENTE LI RIFIUTO" - IL SERVIZIO DI SICUREZZA DELL'UCRAINA HA INTERCETTATO I SOLDATI RUSSI MENTRE SI SCAMBIAVANO INFORMAZIONI SU COME SABOTARE I PROPRI MEZZI PER EVITARE LE BATTAGLIE - "IL FIGLIO DI PUTTANA MI HA INVIATO NEI CARRI ARMATI, E IO HO ROVINATO TUTTO" - E NEI CANALI TELEGRAM DEL WARNER GROUP I "CONTRACTOR" PARLANO CHIARO: "LA RUSSIA HA BISOGNO DI 600-800 MILA PERSONE PER SCONFIGGERE L'UCRAINA..."

1. "SEMPLICEMENTE LI RIFIUTO": INTERCETTAZIONI TELEFONICHE CATTURANO LE TRUPPE DI PUTIN CHE ROMPONO I PROPRI CARRI ARMATI

Dagotraduzione dal Daily Beast

soldati russi di guardia davanti alla centrale nucleare di zaporizhzhia

Secondo le registrazioni delle presunte telefonate delle truppe russe intercettate dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU), i combattenti russi si sono scambiati consigli su come danneggiare deliberatamente il proprio equipaggiamento e ostacolare i piani di guerra del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina.

In un reggimento, un soldato russo avrebbe detto di aver versato sabbia nei sistemi di alimentazione dei carri armati per intasarli. «Non seguo ordini stupidi, semplicemente li rifiuto», lo si sente dire rivolto a un compagno. «Il figlio di puttana mi ha inviato nei carri armati, fottuto pezzo di merda. E io ho rovinato tutto e basta». Quando il commilitone russo dall'altra parte della linea capisce che l'unità non è stata punita per l'insubordinazione, si rende conto che può ripetere la stessa tattica nella sua unità.

soldati russi a mariupol

Secondo un'altra intercettazione condivisa dalla SBU, un altro combattente russo ha raccontato a un membro della famiglia che lui e i suoi compagni hanno deliberatamente danneggiato il loro carro armato, l'ultimo rimasto nel loro reggimento, per interferire con un piano di attacco. «Abbiamo un carro armato rimasto nel reggimento», ha detto. «In breve, abbiamo rotto noi stessi il serbatoio al mattino per non andare».

Durante l'invasione, i piani di battaglia russi non sono andati come avrebbe voluto Putin, lasciando Putin frustrato e nervoso, secondo un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti. Uno dei suoi obiettivi principali era catturare la capitale, Kiev, e installare un governo fantoccio pro-Putin. Ma le sue truppe hanno vacillato fuori dalla capitale per giorni e hanno avuto innumerevoli problemi logistici, e in particolare hanno avuto problemi con il rifornimento, secondo l'ufficiale della difesa.

SOLDATI RUSSI A MARIUPOL

I funzionari statunitensi per settimane hanno sostenuto di non sapere se i fallimenti dell'esercito russo siano dovuti alla mancanza di pianificazione o semplicemente alla cattiva esecuzione dei piani, ma le chiamate intercettate suggeriscono che in alcuni casi la risposta è molto più semplice. Le truppe stesse stanno disobbedendo agli ordini e sabotando apposta lo sforzo bellico.

Un pilastro della guerra sono state le immagini dei russi che abbandonano le loro attrezzature e armi. Il morale dell'esercito russo è stato basso dall'inizio dell'invasione e non migliora affatto; Le truppe hanno iniziato a pubblicare post sui social media chiedendo donazioni per lo sforzo bellico, e mostrando tra i loro miseri kit di pronto soccorso paragonati a quelli degli ucraini.

UCRAINA - SACCHEGGI DEI SOLDATI RUSSI IN UNA BANCA

Lo sforzo bellico russo non è solo ostacolato dall'interno. Ispirato dalle telefonate intercettate dai russi, il governo ucraino ha incoraggiato altre truppe russe a disobbedire agli ordini e rifiutarsi di attaccare, facendo eco alle precedenti richieste di arrendersi e abbandonare il percorso di guerra.

«La SBU accoglie favorevolmente questa pratica», ha affermato la SBU in una dichiarazione venerdì. «Ma può essere migliorata: basta 'arrendersi' e lasciare la guerra in Ucraina!».

Gli ucraini hanno opposto una dura resistenza sin dal primo giorno della guerra, sorprendendo Putin lungo la strada, secondo il Pentagono. Anche il Pentagono ha fornito informazioni chiave che hanno aiutato gli ucraini a prendere di mira le principali risorse russe, inclusa la nave da guerra russa Moskva, che è affondata nel Mar Nero dopo che gli ucraini l'hanno colpita in un attacco missilistico ad aprile, secondo il Washington Post.

soldati russi curati all'ospedale di zaporizhzhia 6

Il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha riconosciuto lo sforzo di condivisione dell'intelligence, ma ha affermato che gli Stati Uniti non hanno preso parte all'obiettivo.

2. LA PARADOSSALE VERITÀ DEL CANALE TELEGRAM DEI MERCENARI DEL WAGNER: "A SNAKE ISLAND L’UCRAINA HA DISTRUTTO NAVI E ELICOTTERI RUSSI. SENZA MOBILITAZIONE, PERDIAMO"

Jacopo Iacoboni per "La Stampa"

In uno dei paradossi di questa guerra di sterminio succede anche questo, apparentemente impensabile: i canali Telegram del Wagner group - i mercenari russi dell’oligarca plurisanzionato Evgheny Prigozhin, noto come “cuoco di Putin”, in realtà capo della società militare privata più famosa di Russia, oltre che della troll factory IRA di San Pietroburgo, al centro dell’inchiesta del procuratore speciale americano Robert Mueller - stanno paradossalmente dicendo la verità su un pezzo di questa guerra: l’Ucraina ha sostanzialmente scacciato via i russi da Snake Island, colpendo elicotteri e navi russe. Disfatta russa, raccontata da russi.

soldati russi curati all'ospedale di zaporizhzhia 3

Sia chiaro, a chi non ne ha mai sentito parlare, che il Wagner è composto – almeno in alcune sue parti – da alcuni soggetti inseguiti dalle accuse più terrificanti dei teatri di guerra sporca. L’ultima in ordine temporale è che, secondo il Daily Beast, tre mercenari russi del Wagner avrebbero violentato donne che avevano appena partorito, dopo aver preso d'assalto una clinica per la maternità nella Repubblica Centrafricana (uno dei teatri di guerra dove intervengono – per lo più in Africa, e adesso in Ucraina).

Una volta chiarito con chi abbiamo a che fare, va notato che ieri, nel loro canale Telegram, i mercenari scrivevano imprevedibilmente la verità: la Russia ha subito affondamenti di navi d’appoggio e abbattimenti di elicotteri a Snake Island, considerando ormai «inutile» continuare a stare lì.

mercenari wagner in ucraina 3

Mentre la Russia nei canali ufficiali tace, il canale del Wagner ammette che l'Ucraina ha distrutto infrastrutture militari critiche (e forze dei gruppi speciali Spetznaz) sull'isola, incluso un elicottero russo MI-8 (che invece veniva descritto dai russi ufficialmente come elicottero ucraino abbattuto).

Oltre all'MI-8 (nell’abbattimento non si registra nessun superstite) e alla distruzione della squadra di evacuazione Spetsnaz, Wagner ci fa sapere che l'Ucraina ha distrutto un numero imprecisato di sistemi antiaerei Tor-M2, due Raptor, basi russe e navi che portavano armi sull'isola.

mercenari del gruppo wagner 9

Il portavoce dell'esercito russo aveva affermato che l'elicottero MI-8 era ucraino ed era stato colpito dalle forze russe: l’esatto contrario di ciò che viene ora comunicato dai mercenari russi. Nella sostanza, russi di Wagner smentiscono altri russi del governo di Putin.

Si tratta di una storia nella storia che ci consente di provare a capire anche il sentimento diffuso tra militari russi (tenendo presente che il Wagner fa parte di una milizia formalmente privata, anche se finanziata da un oligarca di stato e già utilizzata nelle guerre formali della Russia, per esempio in Siria). Due giorni fa, sempre il canale Telegram Wagner (il cui acronimo è RSOTM, Reverse Side of the Medal), che, conviene ricordarlo, è gestito da contractor attualmente in Ucraina, ha affermato che «o ci sarà una mobilitazione o perderemo la guerra».

mercenari del gruppo wagner 7

I contractor di Wagner pensano di aver bisogno di 600-800mila persone per sconfiggere l'Ucraina. E anche le loro considerazioni hanno dato luogo a diverse speculazioni, in Russia, sulla possibilità che proprio nella giornata del 9 maggio Putin possa annunciare una «mobilitazione generale». Cosa che appare improbabile ma non è esclusa alla vigilia, al punto che il morale nella Wagner rimane decisamente virato in negativo.

mercenari del gruppo wagner 8

Per misurare il loro grado di paradossale sincerità si può ricordare che erano stati gli stessi soldati del Wagner a dire per primi, da parte russa, che la nave ammiraglia Moskva era affondata, molto prima che fosse pubblicamente segnalato altrove, e avevano anche comunicato, primi in assoluto, che Kiev aveva effettuato un’operazione di distrazione di successo usando dei droni, gli UCAV TB2, come poi venne confermato indipendentemente dal New York Times.

mercenari del gruppo wagner 6

Un funzionario europeo, parlando a condizione dell’anonimato a Reuters, ha affermato che la Russia ha da 10mila a 20mila combattenti privati nel Donbass. Sono un mix di mercenari russi del gruppo Wagner e combattenti per procura russi provenienti da altri paesi, Siria e Libia. Nella contestata apparizione su Rete4, il ministro russo Serghey Lavrov disse – tra varie cose deliranti – che i mercenari della compagnia Wagner «non sono presenti in Ucraina», e che Kiev aveva bisogno di parlarne per distogliere l'attenzione dai mercenari occidentali. Come molte delle affermazioni lavroviane, qualcosa che bisogna costantemente mettere in dubbio “e contrario”.