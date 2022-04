"NON TORNERÒ MAI A CASA VIVO" - TRE SETTIMANE FA FRANK JAMES, L'UOMO SOSPETTATO PER LA SPARATORIA NELLA METRO DI NEW YORK, AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO SU YOUTUBE IN CUI PREANNUNCIAVA L'ESITO DEL SUO VIAGGIO: "MENTRE LASCIO LO STATO DEL WISCONSIN, TUTTO CIO' CHE POSSO DIRE E': BUONA LIBERAZIONE" - DA MESI PUBBLICAVA VIDEO DELIRANTI SU ODIO RAZZIALE E TEORIE DEL COMPLOTTO - LE TESTIMONIANZE DEI SOPRAVVISSUTI: "HA TIRATO FUORI LA MASCHERA ANTIGAS E HA DETTO..." - VIDEO

1. "NON TORNERO' MAI A CASA VIVO": L'AGGHIACCIANTE AVVERTIMENTO PUBBLICATO SU YOUTUBE DALL'UOMO SOSPETTATO DELLA SPARATORIA NELLA METRO DI NEW YORK

Dagotraduzione dal Daily Mail

Avviso della polizia su Frank R. James

Frank R. James, il sospetto attentatore che ieri è stato autore di una sparatoria nella metropolitana di New York, tre settimane fa ha pubblicato un terrificante avviso su YouTube in cui ha annunciato di essere in partenza dal Wisconsin e «che non sarebbe mai più tornato vivo».

James ha vissuto a Milwaukee, nel Wisconsin, fino a poco tempo fa, ma ha fatto le valigie il 20 marzo e ha lasciato lo stato. Ha guidato verso sud, prima attraverso l'Illinois , poi a Filadelfia, dove ha preso il furgone U-Haul che ha portato a New York City.

Nel video del 20 marzo, intitolato "STOP ONE COMPLETE", ha avvertito dei suoi piani. Parlando dal posto di guida di un furgone noleggiato, ha detto: «Mentre lascio lo stato del Wisconsin, in procinto di tornare nello stato dell'Illinois, tutto ciò che posso dire è: buona liberazione. Non tornerò mai più vivo».

Frank R. James

«Sto andando a Filadelfia. Ho fatto le valigie. Mi sono alzato, anche se piove, sono andato al mio magazzino, l'ho caricato e poi ho finito il mio appartamento stamattina. «Sto andando a Filadelfia. Dovrei essere lì... Mi prenderò il mio tempo però».

«Questa è la prima tappa del mio viaggio, è passato molto tempo dall'ultima volta che ho dovuto guidare fino a qui. Lo scopriremo però. Tutta la mia guida su Instacart ha dato i suoi frutti o cosa. Lo scopriremo sicuramente».

Due giorni prima della sparatoria, ha pubblicato un altro video in cui affermava che i neri erano stati costretti alla violenza dal razzismo.

2. FRANK R. JAMES HA FATTO MINACCIOSI SPROLOQUI ONLINE

Dagotraduzione dal New York Post

Frank R. James

Frank James, 62 anni, l’uomo ricercato per la sparatoria nella metro di Brooklyn a New York in cui sono rimaste ferite 10 persone, è passato dall’essere una «persona di interesse» a un «sospetto». La polizia lo ha individuato grazie a un mazzo di chiavi rinvenuto sulla scena del crimine e subito ricondotto a un furgone parcheggiato alla stazione di Sunset Park della linea N della metro.

Indagando sul sospetto, la polizia ha scoperto che l’uomo si era scagliato contro il sindaco Eric Adams realizzando alcuni video pubblicati su Youtube. «Signor Sindaco – dice in uno dei filmati – sono una vittima del suo programma di salute mentale. Ora ho 63 anni e sono pieno di odio, pieno di rabbia e pieno di amarezza».

Frank R. James 2

«Eric Adams, Eric Adams, cosa stai facendo fratello? Cosa sta succedendo con questa situazione di senzatetto» ha detto riferendosi ai numerosi barboni che affollano la metropolitana. «Ogni macchina in cui sono andato era carica di senzatetto. Era così brutto che non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Ho dovuto continuare a spostarmi da una carrozza all’altra».

Nei video James ha raccontato di aver avuto una diagnosi di malattia mentale e si è scagliato contro quello che ha definito lo «spettacolo dell’orrore» dei servizi di salute mentale della città. «Quello che sta succedendo in quel posto è violenza» ha detto a proposito di una struttura in cui era in cura. «Non la violenza fisica, ma il tipo di violenza che subisce un bambino alle elementari.. che lo spingerebbe a prendere una pistola e sparare alle madri».

Frank R. James 3

Poi James si è lamentata delle questioni razziali e ha detto che l’invasione dell’Ucraina era la prova che i neri erano trattati con disprezzo nella società. «Queste madri bianche, è questo quello che fanno. Alla fine, si uccidono e commettono un genocidio l’uno contro l’altro. Cosa pensi che faranno al tuo culo nero?».

Nella sua sconclusionata teoria del complotto, James afferma che in Europa, al conflitto sarebbe seguita una guerra razziale. «È solo questione di tempo prima che queste madri bianche decidano: “Ehi, ascolta. Quando è troppo è troppo. Questi negri devono andare» ha detto.

Copertina del New York Post

«E cosa hai intenzione di fare? Combatterai. E indovina cosa? Morirai. Perché a differenza del presidente [Zelensky] in Ucraina, nessuno ti guarda le spalle. Il mondo intero è contro di te. E sei contro il tuo fottuto io. Allora perché dovresti essere di nuovo vivo è la domanda del cazzo. Perché un niger dovrebbe essere vivo su questo pianeta? Oltre a raccogliere cotone o tritare la canna da zucchero o il tabacco».

L'unica opzione che James ha individuato – diceva nel video - era commettere più violenza o diventare un criminale.

«E quindi il messaggio per me è: avrei dovuto prendere una pistola e iniziare a sparare ai figli», ha detto. «Oppure avrei dovuto farmi un po' di droga e iniziare a sparare o iniziare a colpire morsi in testa, derubare vecchiette, sai che ca... è».

3. I SOPRAVVISSUTI ALLA SPARATORIA DELLA METROPOLITANA DI NEW YORK DESCRIVONO IL MOMENTO IN CUI UN UOMO ARMATO HA ESTRATTO UN'ASCIA E UNA PISTOLA DALLA SUA BORSA DA VIAGGIO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Hourari Benkada, ferito nella sparatoria in metro a New York

Mentre a New York è in corsa una vera e propria caccia all’uomo per individuare il responsabile dell’attacco alla metro di Brooklyn, i media iniziano a raccogliere le testimonianze di chi era presente. Per il momento la polizia sta cercando Frank James, 62 anni, individuato come «sospetto» per la sparatoria in cui sono rimaste ferite almeno 10 persone.

Il passeggero Fitim Gjeloshi ha ricordato il momento in cui l'uomo armato ha riempito di fumo la carrozza della metropolitana prima di aprire il fuoco. «L'ho guardato e ho visto che parlava da solo per un po', ho pensato, “Questo ragazzo deve essere drogato”», ha detto al New York Post.

Sparatoria in metro a New York

«Quando [il treno] stava per arrivare alla 36a strada, ci siamo fermati per 5 minuti. Ha tirato fuori una maschera antigas da uno dei suoi piccoli bagagli. Ha aperto uno dei suoi serbatoi di gas e ha detto: "Oops, colpa mia". Ha tirato fuori un'ascia, l’ha lasciata cadere, poi ha tirato fuori una pistola, e ha iniziato a sparare».

«Un ragazzo proprio accanto a me è stato colpito dai proiettili. Diceva: "Aiuto! Aiuto!"», racconta Gjeloshi. «Ho detto a una persona di aiutarlo, di coprirgli il sangue. Ho saltato, ho sbattuto contro la porta e l'ho presa a calci con la gamba».

I passeggeri terrorizzati hanno cercato di cambiare carrozza mentre l'uomo armato stava sparando ai passeggeri, ma la porta era chiusa a chiave. Quando il treno si è fermato alla stazione della 36a strada a Sunset Park, i passeggeri feriti sono stati visti sdraiati sul pavimento striato di sangue mentre l'uomo armato è fuggito.

Sparatoria in metro a New York 2

Almeno 23 persone sono rimaste ferite nell'attacco, ma non sono state segnalate vittime. La polizia ha detto che 10 persone sono state colpite direttamente da colpi di arma da fuoco, cinque delle quali ricoverate in ospedale in condizioni critiche ma stabili, mentre altre 13 hanno sofferto di problemi respiratori o sono rimaste ferite in altro modo nello schiacciamento di passeggeri frenetici in fuga dal vagone della metropolitana piena di fumo.

Hourari Benkada, 27 anni, un altro sopravvissuto alla sparatoria che si sta riprendendo in ospedale dopo essere stato colpito al ginocchio, ha detto di essersi seduto proprio accanto all'uomo armato.

Benkada è "scioccato" e "traballante" e non sa se potrà mai più prendere la metropolitana. «Ero sulla 59a strada sul treno R in trasferimento al treno N sulla 59a, quindi ero nella prima carrozza, gli ultimi posti».

Sparatoria in metro a New York 3

«Non stavo prestando attenzione, quindi sono entrato e basta. Mi sono seduto e l’uomo era proprio accanto a me, e tutto ciò che ho visto è stato un fumogeno nero che esplodeva e poi la gente che si precipitava sul retro», ha detto Benkada alla CNN.

Si è fermato per aiutare una donna incinta ed è stato spinto dalla folla in preda al panico. Gli hanno sparato dietro il ginocchio destro, ma i medici si aspettano che torni a cammini dopo qualche settimana con le stampelle.

«Stavamo cercando di sfondare la porta e il treno ha impiegato un'eternità per raggiungere la stazione. Una volta che le porte si sono aperte alla 36th St., ho sofferto così tanto», ha detto Benkada in un'intervista al New York Daily News.

Sparatoria in metro a New York 4

Un altro passeggero, Fitim Gjeloshi, ha detto di ricordare il momento in cui l'uomo armato ha tirato fuori il fumogeno e ha detto: «Oops, colpa mia». Gjeloshi dice che l'uomo armato ha iniziato a sparare e che un proiettile lo ha mancato di poco. Ricorda di essere saltato sui sedili e di aver urlato alle persone di cambiare carrozza, ma la porta non funzionava. Dice che “ha preso a calci la maniglia della porta e l'ha fatta esplodere”. Penso che l'abbia pianificato apposta perché sapeva esattamente cosa stava facendo", ha detto Gjeloshi.

Sparatoria in metro a New York 5 Borsa piena di esplosivi recuperato nella metro a New York Il furgone U-Haul affittato da Frank James