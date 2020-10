17 ott 2020 11:45

"NON VOGLIO ANDARE, PAPÀ" – IL PIANTO DISPERATO DI UNA BIMBA DI 5 ANNI SU UNA SPIAGGIA DI CALAIS PRIMA DI IMBARCARSI SU UN GOMMONE PER ATTRAVERSARE LA MANICA: I REPORTER DI "ITV" HANNO RIPRESO LE OPERAZIONI DI UN GRUPPO DI TRAFFICANTI CHE, IN PIENA NOTTE, METTE IN MARE UN GOMMONE CON DEI DISPERATI DISPOSTI A PAGARE 3500 STERLINE PER PROVARE A RAGGIUNGERE LA GRAN BRETAGNA… - VIDEO