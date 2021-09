"OBBLIGARE GLI STUDENTI A PORTARE LE MASCHERINE A SCUOLA POTREBBE AVERE PIU' SVANTAGGI CHE BENEFICI" - L'EMATOLOGO VINAY PRASAD PUBBLICA SU "THE ATLANTIC" UN APPELLO PERCHE' SI TENGA CONTO DEI "POTENZIALI DANNI DELLE POLITICHE DI MASCHERAMENTO OBBLIGATORIO": "LE INTERAZIONI SOCIALI CON AMICI, GENITORI E OPERATORI SANITARI SONO FONDAMENTALI PER FAVORIRE LA CRESCITA" - INOLTRE, SECONDO UNO STUDIO SPAGNOLA, LA DIFFUSIONE DEL VIRUS IN CLASSE...

Dagotraduzione da The Atlantic

di Vinay Prasad (ematologo e oncologo, professore associato di epidemiologia e biostatistica presso l'UC San Francisco)

Gli scienziati hanno l'obbligo di lottare per l'onestà. E sulla questione se i bambini debbano indossare maschere nelle scuole, in particolare nelle scuole materne ed elementari, ecco cosa concludo: i potenziali danni educativi delle politiche di mascheramento obbligatorio sono stabiliti molto più saldamente, almeno a questo punto, rispetto ai loro possibili benefici nel fermare la diffusione del COVID-19 nelle scuole. Per giustificare il continuo mascheramento degli scolari, senza una data di fine in vista, dobbiamo dimostrare che le maschere avvantaggiano i bambini e a che età. Gli Stati e le comunità che stanno prendendo in considerazione le politiche di mascheramento solo per essere sicuri dovrebbero riconoscere che essere eccessivamente cauti ha un costo, mentre i benefici sono incerti.

Per la maggior parte degli adulti normodotati, le maschere negli ambienti interni pubblici rappresentano solo un piccolo inconveniente. Ma i bambini hanno esigenze e vulnerabilità diverse rispetto agli adulti. La prima infanzia è un periodo cruciale in cui gli esseri umani sviluppano abilità culturali, linguistiche e sociali, inclusa la capacità di rilevare le emozioni sui volti delle altre persone. Le interazioni sociali con amici, genitori e operatori sanitari sono fondamentali per favorire la crescita e il benessere dei bambini.

I risultati recentemente pubblicati da un ampio studio nelle zone rurali del Bangladesh hanno rilevato che l'uso diffuso di maschere chirurgiche da parte degli adulti produce una significativa riduzione della diffusione del COVID-19 sintomatico. (L'effetto delle maschere di stoffa era più ambiguo e lo studio non ha incluso i bambini.) Ma il problema che devono affrontare educatori e genitori è se una politica di mascheramento obbligatorio rende la scuola più sicura di una politica di mascheramento opzionale e se la differenza è sufficiente per giustificare l'imposizione sui bambini.

Non esiste consenso scientifico sulla saggezza delle regole di mascheramento obbligatorio per gli scolari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda che i bambini di età pari o superiore a 12 anni indossino maschere nelle stesse circostanze degli adulti, sconsiglia di mascherare i bambini di età pari o inferiore a 5 anni. Molte nazioni europee hanno seguito i consigli dell'agenzia. Il Regno Unito ha privilegiato i test rapidi invece del mascheramento e non ha richiesto agli studenti delle scuole elementari o ai loro insegnanti di indossare una copertura per il viso.

Negli Stati Uniti, tuttavia, le attuali linee guida del CDC e dell'American Academy of Pediatrics richiedono che i bambini dai 2 anni in su indossino una maschera nelle scuole al chiuso o negli asili nido; il CDC fa specificamente eccezioni per il pisolino e la mensa. (Mascherare i bambini molto piccoli durante il sonno è sconsigliabile a causa del rischio di soffocamento.) In altre parole, la saggezza prevalente negli Stati Uniti richiede che i bambini dai 2 ai 4 anni indossino maschere all'asilo per sei o più ore mentre sono svegli, ma si smascherino mentre dormono fianco a fianco nella stessa stanza. Proteggere i bambini da tutta l'esposizione al coronavirus è difficile per un altro motivo pratico: i bambini piccoli giocano con le loro maschere.

È improbabile che una raccomandazione sulla salute che tenga poco conto di come agiscono gli esseri umani e di ciò di cui hanno bisogno abbia successo. Ad esempio, una dieta che ti dicesse di mangiare solo due carote al giorno comporterebbe teoricamente una drastica perdita di peso. Ma un tale regime potrebbe privarti dei nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno. Inoltre, le diete troppo rigide spesso non comportano alcuna perdita di peso, perché nessuno riesce ad attenersi ad esse. Allo stesso modo, gli occlighi di mascherina possono essere difficili da seguire per i bambini piccoli e possono privarli degli stimoli di cui hanno bisogno.

Oltre a raccomandare mascherine per i bambini piccoli, le linee guida del CDC raccomandano anche mascherine per la maggior parte degli operatori sanitari vaccinati che lavorano negli asili nido. Questo consiglio si discosta anche dalla pratica standard in altre nazioni, incluso il Regno Unito. Molti studi supportano l'importanza che i bambini vedano i volti dei caregiver e, prima dell'arrivo di COVID-19, molte organizzazioni professionali americane, tra cui l'AAP, erano fortemente d'accordo.

Almeno alcune paure sul mascheramento sono esagerate. Nonostante le affermazioni di alcuni critici, è improbabile che i bambini che indossano una copertura per il viso soffrano di problemi significativi nell'espirare anidride carbonica o inalare ossigeno. Tuttavia, portare la mascherine facendo esercizio può portare al fiato corto. Sfortunatamente, alcuni distretti scolastici stanno ignorando anche questa preoccupazione. Le scuole K-8 di Palo Alto, in California, ricche e altamente istruite, richiedono ai bambini di mascherarsi anche all'aperto durante la ricreazione. Le scuole di San Diego hanno recentemente annunciato un obbligo di mascherina all'aperto. Eppure gli scienziati sanno da tempo che la trasmissione all'aperto è estremamente rara e molti esperti ritengono che il mascheramento all'aperto sia fuorviante. Quando le maschere sono richieste in ambienti esterni, i bambini possono sperimentare limitazioni nel gioco, tolleranza all'esercizio e socializzazione. E con quale vantaggio?

I vantaggi dei requisiti per la mascherina nelle scuole potrebbero sembrare evidenti: devono aiutare a contenere il coronavirus, giusto? —ma potrebbe non essere così. In Spagna, le maschere vengono utilizzate nei bambini dai 6 anni in su. Gli autori di uno studio hanno esaminato il rischio di diffusione virale a tutte le età. Se le mascherine fornissero un grande beneficio, il tasso di trasmissione tra i bambini di 5 anni sarebbe di gran lunga superiore al tasso tra i bambini di 6 anni.

I risultati non lo mostrano. Invece, mostrano che i tassi di trasmissione, che erano bassi tra i bambini più piccoli, aumentavano costantemente con l'età, invece che diminuire bruscamente per via dell’uso della mascherina. Mascherare i bambini a scuola non fornisce un grande vantaggio e potrebbe non fornirne affatto. Eppure molti funzionari preferiscono raddoppiare i mandati di mascheramento.

Prima di limitare la quantità di contatti umani che i bambini sperimentano durante molte delle loro ore di veglia, i responsabili politici dovrebbero essere profondamente consapevoli di ciò che i bambini potrebbero perdere. Sfortunatamente, è stato difficile valutare sistematicamente l'aspetto negativo dei requisiti per le mascherine scolastiche per i bambini perché, fino a questa pandemia, le politiche di copertura del viso non erano mai state imposte in precedenza a così tanti bambini per un periodo di tempo così lungo. Gli studi longitudinali non possono essere eseguiti sui risultati a lungo termine, perché non ci sono bambini nelle generazioni precedenti da studiare.

In assenza di una ricerca sistematica sui costi e sui benefici dei requisiti per le mascherine per i bambini, la questione si è trasformata in una battaglia politica di destra e di sinistra. Oltre a mascherare i bambini di 2 anni, il CDC raccomanda la vaccinazione delle persone dai 12 anni in su. Poiché entrambe le raccomandazioni provengono da una rispettata agenzia federale, è probabile che i sostenitori di entrambe dicano che stanno «seguendo la scienza».

Ma le prove che supportano la vaccinazione sono indiscutibili, sotto forma di molteplici studi randomizzati, mentre le prove a sostegno dei mandati delle mascherine scolastiche per i bambini piccoli sono quanto meno frammentarie. Il problema con l'overselling di raccomandazioni non dimostrate è che rischia di allontanare le persone da quelle ben fondate.

A metà marzo 2020, pochi potevano avere da ridire per troppa prudenza. Ma quasi 18 mesi dopo, dobbiamo ai bambini e ai loro genitori una risposta corretta alla domanda: i vantaggi di mascherare i bambini a scuola superano gli svantaggi? Onestamente, nel 2021, non lo sappiamo con certezza.