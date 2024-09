"OGNI MEZZ'ORA C'È L'ALISCAFO PER TIBURTINA" - A CAUSA DI UN TEMPORALE LA CAPITALE È SOMMERSA. LE STRADE SI SONO TRASFORMATE IN FIUMI, COSÌ ANCHE LE STAZIONI DELLE METRO - MA IL COLMO È CHE... SI È "ALLAGATA" LA FONTANA DI TREVI. SUI SOCIAL LA RABBIA E L'IRONIA DEI ROMANI: "DAJE, MO SO DU' FONTANE"; "METRO B STA PER METRO BAGNATA?"; "I BORSEGGIATORI LAVORANO OGGI REGÀ?" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Claudio Bellumori per www.romatoday.it

bomba d'acqua su roma 20

Da mezzogiorno piove in città. Una bomba d'acqua ha colpito la Capitale oggi 3 settembre. Una intensa ondata di maltempo si è abbattuta nella Capitale in mattinata. E poi ha ripreso nel pomeriggio. Acqua scrosciante che in mattinata ha investito principalmente le zone del centro e del quartiere Prati. Mentre qualche ora più tardi ha toccato maggiormente la parte Est.

Diversi, quindi, i quadranti della Città eterna nella morsa del maltempo. Oltre trenta gli interventi dei vigili del fuoco dalle 14 del pomeriggio per danni d'acqua, alberi e rami caduti, rimozione di cornicioni e tegole su Roma e provincia. Sul sito di Atac si informa che le stazioni Manzoni e Lepanto (linea A) sono chiuse per le avverse condizioni meteo. Sempre l'Azienda informa che per il maltempo le linee 045, 058 e 20 - che insistono sul quadrante Est – sono deviate su percorsi alternativi.

In via del Crocifisso, a un tiro di schioppo dal Vaticano, l'acqua è arrivata fino all'altezza delle portiere. Già erano giunte previsioni di un temporale. Ma è indubbio che i romani siano rimasti sorpresi. Diverse le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Polizia locale, in particolar modo per rami caduti e alberi pericolanti.

Uno dei quadranti più colpiti è quello di Prati. Diverse le richieste di intervento in via Angelo Emo, piazza Prati degli Strozzi, viale Giulio Cesare, via Anastasio II. Un albero è caduto in via Santa Maria di Galeria, all'altezza di via Boccea e in via di Valle Aurelia, all'altezza della metropolitana. Presenti sul posto i caschi bianchi e il persona del Servizio giardini. [...]

