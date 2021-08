LE "PERVESTITE" DELLA LAGUNA – LA SFILATA DI “DOLCE E GABBANA” A VENEZIA È UN TRIONFO DI SMUTANDATE: MEGAN THEE STALLION CON UN MUTANDONE DELLA NONNA ROSSO FUOCO, KOURTNEY KARDASHIAN E HEIDI KLUM OPTANO PER IL VELATO. MERAVIGLIOSA JENNIFER LOPEZ CON UN PANTALONE FIORATO, TOP CROP E UNA MANTELLA-TENDA DI BUCKINGHAM PALACE. MARCO PEREGO NON RESISTE E PIAZZA LA MANO MORTA SULLE CHIAPPE DI ZOE SALDANA - HELEN MIRREN MEJO DELLA CAPPELLA SISTINA, SAWEETIE AVVOLTA NELLA STAGNOLA, EMMA WEYMOUTH FENICOTTERO ROSA E… - LA GRANDINE SI ABBATTE SULLA PASSERELLA - VIDEO

Essia Sahli per "www.vanityfair.it"

jennifer lopez copia

All’ombra del campanile di San Marco, location che ogni anno – in tempi non pandemici – ospita il tradizionale volo dell’angelo, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno dato vita a uno spettacolo di natura diversa, ma altrettanto surreale. Ieri sera, illuminata dalle luci calde del tramonto, ha sfilato la nuova collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana, sotto lo sguardo meravigliato di circa 500 ospiti: tra questi, celebrità accorse da tutto il mondo, da Monica Bellucci a Kitty Spencer, passando per Helen Mirren, Kris Jenner, Jennifer Lopez.

la sfilata di dolce e gabbana a venezia 9

Prevista anche la presenza di Sharon Stone, che purtroppo non ha avuto modo di partecipare allo show perché tornata improvvisamente negli Stati Uniti, al capezzale del nipote River.

A fare da preludio alla presentazione, una performance di venti minuti a metà tra narrazione carnevalesca e felliniana, in cui la cantante Jennifer Hudson ha intonato l’aria Nessun Dorma di Turandot, in uno scenografico abito d’oro.

la sfilata di dolce e gabbana a venezia 8

Un’introduzione da pelle d’oca, che ha contribuito a rendere l’atmosfera della sfilata ancora più magica, sullo sfondo gotico di Venezia. Ed ecco che inizia lo spettacolo vero e proprio: le creazioni sono arrivate in passerella rispettivamente su 100 gondole, cullate dalla fresca brezza di fine estate lungo il Palazzo del Doge, indossate da 100 modelle tra cui Deva, figlia di Monica Bellucci, Jessie James e D’Lila Star, figlie Sean Combs e Leni, figlia di Heidi Klum.

saweetie

Come già accaduto in passato, Stefano Gabbana e Domenico Dolce si sono tuffati in una reinterpretazione – per niente semplice – culturale omaggiando, in questo caso, la città lagunare e il suo artigianato locale attraverso la lente del proprio héritage. Sofisticate sete, velluti, broccati e dettagli in vetro e cristallo, uniti a ricami e tessuti preziosi, si sono mescolati alla perfezione, creando una vera e propria armonia sinestetica.

megan thee stallion

Dal tulle trompe l’œil dipinto a mano, all’abito bustier a doppia organza, passando per un vestito in Georgette interamente ricamato con paillettes, perline e cristalli, le creazioni hanno fatto riecheggiare i caleidoscopici vetri di Murano, le architetture inconfondibili di Venezia e i decori dei pavimenti di San Marco. Il tutto, ritmato da infinite cascate di raso, a riflettere i contorni della città proprio come i suoi canali. A coronare questo quadro memorabile, il tocco inaspettato della natura: alcune gocce di pioggia seguite da un enorme arcobaleno. Nella gallery, i look più belli della sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda.

zoe saldana e marco perego STEFANO GABBANA E DOMENICO DOLCE bebe rexha ciara doja cat emma weymouth heidi klum e tom kaulitz helen mirren helen mirren copia helen mirren january jones jennifer hudson kate bosworth jennifer lopez alla sfilata di solce e gabbana jennifer lopez la sfilata di dolce e gabbana a venezia 11 kourtney kardashian e travis scott kris jenner e corey gamble la sfilata di dolce e gabbana a venezia 1 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 10 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 12 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 13 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 14 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 15 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 16 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 4 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 2 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 3 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 7 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 5 la sfilata di dolce e gabbana a venezia 6 saweetie luis fonsi e agueda lopez normani sydney sweeney vanessa bryant sara foster maria bakalova

zoe saldana e marco perego